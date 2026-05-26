Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı
26.05.2026 10:10
Galatasaray formasıyla ilk sezonun şampiyonluk yaşayan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçıyla ilgili itirafta bulundu.
Galatasaray'ın 26. şampiyonluğa ulaştığı kadroda büyük rol oynayan Uğurcan Çakır şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.
Milliyet'e konuşan Çakır; Liverpool, Juventus ve Fenerbahçe maçlarına vurgu yaptı.
"BÜYÜK BİR BONSERVİS BEDELİ ÖDEDİLER"
30 yaşındaki milli kalecinin açıklamalarından öne çıkanlar:
“Galatasaray çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. Beni burada görmek istemeleri benim için gurur verici bir olaydı. Transfer döneminin sonlarına doğru oldu. Büyük bir transfer bedeliyle oldu. Dursun Başkanımız, yöneticilerimiz beni burada görmeyi çok istediler. Çok büyük bir bonservis bedeli ödediler. Burada olduğum için mutluyum.”
"FENERBAHÇE MAÇINI UNUTAMIYORUM"
“Benim unutamadığım maç Juventus deplasmanındaki maç. Son 16'ya kaldığımız maç. Güzel maçtı. Lig'de Fenerbahçe 3-0'lük maç. Güzel maçtı. Beşiktaş deplasmanı da güzel maçtı. Onları unutamıyorum. Onları sayabilirim. İlk Liverpool'u yendiğimiz ilk iç sahada grup aşamasında 1-0 yendiğimiz maç güzel maçtı. Bunları unutamıyorum. Güzel maçlardı.”
"O MAÇ SONRASI 'ŞAMPİYON OLUYORUZ' DEDİM"
“Kırılma maçı GençlerNirliği ile başladı aslında. Gençlerbirliği. Sonra içeride Fenerbahçe'yi yendik yanlış hatırlamıyorsam. Orada tam ‘Şampiyon oluyoruz’ dedim. İçerideki Fenerbahçe maçını söyleyeyim.”