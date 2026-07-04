Uğursuzluk inancı sonrası giyilmeye başlamıştı. Efsanenin formasına dudak uçuklatan teklifler

Brezilya'nın ilk Dünya Kupası zaferini kazanırken giydiği formanın hikayesi de bir o kadar etkileyici. Sambacılar, 1950 Dünya Kupası Finali'nde 173 bin Brezilyalının doldurduğu Maracana Stadı'nda Uruguay'a 2-1 kaybederken üzerlerinde beyaz forma vardı. Brezilyalılar, 'Maracanazo' adıyla spor tarihine geçen bu travmanın izlerini uzun yıllar atamadı.

'Sambacılar', 1958 Dünya Kupası'na gelindiğinde, bir kez daha adlarını finale yazdırdı. Fakat Brezilya bu kez turnuvanın ev sahibine karşı rakip olarak sahaya çıkacak taraftı.

1958 Dünya Kupası'nı düzenleyen İsveç'in finalde klasik sarı formasıyla sahaya çıkması, Brezilya'nın efsanevi 'Canarinho' formasını giyme ihtimali ortadan kaldırdı.