Ukrayna, Arda Turan'ı konuşuyor. Futbolcuları görenler şaşkına döndü

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Shakhtar'ın Slovenya'nın Brdo kentindeki yaz kampı devam ediyor. 12 Temmuz Pazar günü takım yine üç antrenman seansı gerçekleştirdi. Saat 7:00'de Arda Turan'ın takımı sahaya çıktı ve bir saat boyunca yoğun koşu çalışmaları yaptı: çeşitli ısınma turları, kısa patlayıcı sprintler ve kaleye şutlarla biten çeşitli egzersizler..."