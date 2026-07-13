Ukrayna, Arda Turan'ı konuşuyor. Futbolcuları görenler şaşkına döndü
13.07.2026 11:53
Son Güncelleme: 13.07.2026 12:40
Ukrayna'da geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan Shakhtar Donetsk'te yeni sezon öncesi Arda Turan gündeme oturdu.
Ukrayna Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyon olan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, başarılı performansıyla dikkat çekmişti.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ekipte kulüp hesabından paylaşılan antrenman videosu sosyal medyada oldukça konuşuldu.
Günü üç antrenmanla tamamlayan futbolcuların yorgun halleri dikkat çekerken, bazı isimlerin halsizlikten kendilerini yere bıraktığı kameralara yansıdı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Shakhtar'ın Slovenya'nın Brdo kentindeki yaz kampı devam ediyor. 12 Temmuz Pazar günü takım yine üç antrenman seansı gerçekleştirdi. Saat 7:00'de Arda Turan'ın takımı sahaya çıktı ve bir saat boyunca yoğun koşu çalışmaları yaptı: çeşitli ısınma turları, kısa patlayıcı sprintler ve kaleye şutlarla biten çeşitli egzersizler..."
“Öğle yemeğinden önce oyuncular, kondisyon antrenörlerinin rehberliğinde iki grup halinde bir spor salonu seansı tamamladı.”
"Akşam saatlerinde Ukrayna şampiyonu tekrar sahaya döndü. Bu seferki seans, ısınma, çeşitli görevlerle rondo çalışmaları, taktiksel ve oyun tabanlı egzersizler ve sahanın sınırlı bir alanında üç takımlı mini bir turnuvadan oluştu."
Arda Turan'ın, öğrencilerini yeni sezona hazırladığı görüntüler futbolseverlerin ilgisini çekti.