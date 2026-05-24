Ukrayna'da tarih yazan Arda Turan'dan duygusal paylaşım: "Sınır kapılarındaki bekleyişler, sığınaklar..."

"19 Haziran 2025. İstanbul-Ljubljana uçağı. Yepyeni bir sayfa açarak ve içimde çok fazla duyguyla, takımın hazırlık kampı için yola çıkıyoruz. 'Acaba' ile başlayan onlarca soru soruyorum kendime. O günkü heyecanımı ve daha da önemlisi merakımı dün gibi hatırlıyorum.

Bugün 24 Mayıs 2026. O gün 'Acaba' ile başlayan sorularımın çoğunun cevabı bugün 'Tabii ki' ile başlıyor. Zor olacağını biliyordum. Ama zorlukların bizi bu kadar kenetleyeceğini hiç tahmin etmemiştim. Saatlerce süren otobüs ve tren yolculukları, sınır kapılarındaki uzun bekleyişler, 'Acaba yarıda kalacak mı?' diye çıktığımız tüm maçlar, bir otele yerleştiğimizde oda numaramızdan önce 'Sığınak' yazısını arayışlarımız, kazandığımız, kazanamadığımız maçlar, Avrupa’da finalin kapısından dönüşümüz, lig şampiyonluğumuz ama hepsinden önemlisi her zorlukta biraz daha takım oluşumuz, her zorlukta birbirimize daha fazla sarılmamız