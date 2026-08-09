UltrAslan lideri Sebahattin Şirin kimdir, neden gözaltına alındı?
09.08.2026 15:18
Galatasaray tribünlerinin ve sarı-kırmızılı taraftar grubu ultrAslan’ın önde gelen isimlerinden biri olan Sebahattin Şirin, tribünlerde Sebahattin Reis adıyla tanınıyor. 2001 yılında kurulan ultrAslan grubunun kurucuları ve lider kadrosu arasında yer alan Sebahattin Şirin, uzun yıllardır Galatasaray tribün organizasyonlarının merkezinde bulunmaktadır. Peki, UltrAslan lideri Sebahattin Şirin kimdir?
Sarı-kırmızılı camiada ve tribün kültüründe geniş bir tanınırlığa sahip olan Sebahattin Şirin'in hayatı, tribün liderliği ve Galatasaray ile olan bağı futbolseverler tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, UltrAslan lideri Sebahattin Şirin kimdir?
SEBAHATTİN ŞİRİN KİMDİR?
Sebahattin Şirin, ultrAslan taraftar grubunun tribün lideri olarak biliniyor.
Gençlik yıllarından itibaren Galatasaray taraftarlık kültürünün içerisinde yetişen Şirin, Ali Sami Yen Stadyumu'ndan günümüzdeki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a uzanan süreçte sarı-kırmızılı tribünlerin tanınan yüzü olmuştur.
Sebahattin Şirin, Galatasaray'ın farklı taraftar gruplarını tek bir çatı altında toplama fikri doğrultusunda 2001 yılında kurulan ultrAslan yapılanmasında Alpaslan Dikmen ile birlikte ana aktörlerden biri olarak öne çıkmıştır.
2008 yılında hayatını kaybeden ultrAslan'ın kurucu genel koordinatörü Alpaslan Dikmen'in ardından grubun liderlik ve tribün koordinasyon sorumluluğunu üstlenen isimlerden biri olan Sebahattin Şirin, grubun organizasyonel yapısında aktif rol oynamaktadır.
SEBAHATTİN ŞİRİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı.
Başsavcılığın Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında, 6222 sayılı Kanun'un 14 ve 15. maddelerinde düzenlenen "spor alanlarında yasaklı eylemler ve spor müsabakalarıyla bağlantılı suçlar" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Şirin, işlemlerinin devamı için emniyete götürüldü.