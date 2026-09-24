Uluslar Ligi fırtına gibi başladı. Haaland şov, Xavi ve Klopp yenişemedi, Muriqi zaferi getirdi

A Ligi 2. Grup ilk maçında Xavi yönetiminde ilk kez sahaya çıkan Hollanda ile Jürgen Klopp ile ilk defa sahne alan Almanya karşı karşıya geldi.

Johan Cruyff Arena'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip, 32. dakikada Nmecha ile öne geçti. Hollanda, 90+2. dakikada Gakpo ile beraberliği yakaladı.

Hollanda'nın 12. dakikada Virgil van Dijk ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.

Bu skorun ardından her iki takım da 1'er puanla lige başladı.

Panzerler, 2. maçta Yunanistan'ı ağırlayacak. Portakallar ise Sırbistan deplasmanına çıkacak.