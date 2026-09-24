Uluslar Ligi fırtına gibi başladı. Haaland şov, Xavi ve Klopp yenişemedi, Muriqi zaferi getirdi
24.09.2026 23:53
UEFA Uluslar Ligi'nde maçlar başladı. Xavi, Jürgen Klopp ve Jorge Jesus gibi önemli teknik direktörlerin sahne aldığı gecede dikkat çeken anlar yaşandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan önemli maçlarla start aldı.
XAVI VE KLOPP YENİŞEMEDİ
A Ligi 2. Grup ilk maçında Xavi yönetiminde ilk kez sahaya çıkan Hollanda ile Jürgen Klopp ile ilk defa sahne alan Almanya karşı karşıya geldi.
Johan Cruyff Arena'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Konuk ekip, 32. dakikada Nmecha ile öne geçti. Hollanda, 90+2. dakikada Gakpo ile beraberliği yakaladı.
Hollanda'nın 12. dakikada Virgil van Dijk ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.
Bu skorun ardından her iki takım da 1'er puanla lige başladı.
Panzerler, 2. maçta Yunanistan'ı ağırlayacak. Portakallar ise Sırbistan deplasmanına çıkacak.
JORGE JESUS'TAN 3 PUANLA MERHABA
A Ligi 4. Grup ilk hafta maçında Portekiz ile Galler kozlarını paylaştı.
Estadio Jose Alvalade'de oynanan karşılaşma, Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 22. dakikada Joao Felix kaydetti. Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun 59. dakikadaki golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu skorun ardından Portekiz, A Ligi 4. Grup'a 3 puanla start verdi. Galler ise puansız başladı.
Portekiz, 2. maçta Norveç deplasmanına çıkacak. Galler ise Danimarka deplasmanında galibiyet arayacak.
HAALAND COŞTU, NORVEÇ KAZANDI
A Ligi 4. Grup ilk hafta maçında Norveç ile Danimarka karşılaştı.
Ullevaal Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Norveç'in 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Oscar Bobb, 18 ve 74. dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Danimarka'nın sayıları ise 25. dakikada Damsgaard ve 60. dakikada Rasmus Hojlund'dan geldi.
A Ligi 4. Grup'a 3 puanla başlayan Norveç, gelecek maçta Portekiz'i ağırlayacak. Puansız başlayan Danimarka ise Galler'i konuk edecek.
VEDAT MURIQI, KOSOVA'YA ZAFERİ GETİRDİ
B Ligi 3. Grup ilk maçında Kosova ile İrlanda karşı karşıya geldi.
Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kosova'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 83. dakikada Fenerbahçeli Vedat Muriqi kaydetti.
Kosova'da Beşiktaşlı Milot Rashica, 73. dakikada Zabergja'nın yerine oyuna dahil oldu.
4 GOL, 1 KIRMIZI KART. AVUSTURYA, İSRAİL'İ 90'DAN SONRA EZDİ
B Ligi 3. Grup ilk maçında Avusturya ile İsrail kozlarını paylaştı.
Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanan maçta kazanan taraf, 3-1'lik skorla Avusturya oldu.
Avusturya, 43. dakikada Schmid'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İsrail ise 55'te Abu Farkhi ile eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip, 90'da Mwene ve 90+3. dakikada Kalajdzic ile skoru 3-1 yaptı.
İsrail'de golü atan Abu Farkhi, 56. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.