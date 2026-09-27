Uluslar Ligi'nde çılgın gece. İrlanda İsrail'i dağıttı, Almanya'da sürpriz, Portekiz Norveç'i yıktı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 2. maçında İsrail ile İrlanda karşı karşıya geldi.

Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-0'lık skorla İrlanda Cumhuriyeti oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Troy Parrott, 16. dakikada Adam Idah ve 25. dakikada Jack Moylan kaydetti.

Bu skorun ardından ilk galibiyetini alan İrlanda, 3 puana ulaştı. İsrail ise 2'de 0 yaptı ve puansız olarak son sırada yer aldı.

İrlanda, gelecek maçta Avusturya'yı ağırlayacak. İsrail ise Kosova'yı konuk edecek.