Uluslar Ligi'nde çılgın gece. İrlanda İsrail'i dağıttı, Almanya'da sürpriz, Portekiz Norveç'i yıktı
27.09.2026 23:45
Son Güncelleme: 27.09.2026 23:51
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken, 21.45 seansında oynanan maçlarda dikkat çeken anlar yaşandı.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ederken, 21.45 seansında oynanan karşılaşmalar büyük ilgi gördü.
İRLANDA, İSRAİL'İN FİŞİNİ İLK YARIDA ÇEKTİ
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 2. maçında İsrail ile İrlanda karşı karşıya geldi.
Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-0'lık skorla İrlanda Cumhuriyeti oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Troy Parrott, 16. dakikada Adam Idah ve 25. dakikada Jack Moylan kaydetti.
Bu skorun ardından ilk galibiyetini alan İrlanda, 3 puana ulaştı. İsrail ise 2'de 0 yaptı ve puansız olarak son sırada yer aldı.
İrlanda, gelecek maçta Avusturya'yı ağırlayacak. İsrail ise Kosova'yı konuk edecek.
GECENİN SÜRPRİZİ: YUNANİSTAN, ALMANYA'YI DEVİRDİ
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 2. maçında Almanya ile Yunanistan kozlarını paylaştı.
Augsburg'daki WWK Arena'da oynanan müsabaka, Yunanistan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 74. dakikada Dimitrios Kourbelis kaydetti.
Bu sonuçla birlikte grupta 2'de 2 yapan Yunanistan, 6 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. İlk maçta Hollanda ile 1-1 berabere kalan Almanya, henüz galibiyetle tanışamadı ve 1 puanla 3. basamakta yer buldu.
Almanya, yeni teknik direktörü Jürgen Klopp yönetiminde henüz galibiyetle tanışamadı.
Yunanistan, gelecek maçta Hollanda'yı ağırlayacak. Almanya ise Sırbistan deplasmanına çıkacak.
RONALDO OYNAMADI, HAALAND ATTI AMA YETMEDİ, PORTEKİZ KAZANDI
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 2. maçında Norveç ile Portekiz karşılaştı.
Oslo'daki Ullevaal Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Portekiz'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Joao Felix ve 54. dakikada Gonçalo Ramos attı. Norveç'in tek sayısı ise 51. dakikada Erling Haaland'dan geldi.
Portekiz'in 59'da Gonçalo Ramos ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve süre almadı.
Bu skorun ardından 2'de 2 yapan Portekiz, 6 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Norveç ise 3 puanla 2. basamakta yer buldu.
Portekiz, gelecek maçta Danimarka deplasmanına çıkacak. Norveç ise Galler deplasmanında galibiyet arayacak.