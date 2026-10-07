Uluslar Ligi'nde sürprize Merino engeli. İngiltere'yi Kane sırtladı. Skriniarlı Slovakya kazandı

A Ligi 3. Grup'ta lider İspanya, 7-0'lık İngiltere hezimetinin yaralarını sarmak isteyen Hırvatistan'ı deplasmanda 2-1 yendi ve 4'te 4 ile yoluna devam etti.

Hırvatistan 17'nci dakikada Perisic ile öne geçince taraftarının da desteği ile direncini artırdı. Ancak İspanya'da ikinci ayrı oyuna giren Mikel Merino her şeyi değiştirdi.

Süper yedek 61'de skoru eşitledi. 78'de Hırvatistan adına inanılmaz bir gol kaçıran Perisic, 80. dakikada ikinci sarı kartını görünce maçın kaderi çizildi.

Merino 86'da bir daha sahneye çıktı ve skoru ilan etti: 1-2.

İspanya bu galibiyetle yenilmezlik serisini de 42'ye çıkardı.