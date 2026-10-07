Uluslar Ligi'nde sürprize Merino engeli. İngiltere'yi Kane sırtladı. Skriniarlı Slovakya kazandı
07.10.2026 00:26
İngiltere hezimetinin şokuyla mücadele eden Hırvatistan karşısında geri düşen İspanya, 2. yarı oyuna giren Mikel Merino'nun dublesiyle 4'te 4 yaptı.
A Ligi 3. Grup'ta lider İspanya, 7-0'lık İngiltere hezimetinin yaralarını sarmak isteyen Hırvatistan'ı deplasmanda 2-1 yendi ve 4'te 4 ile yoluna devam etti.
Hırvatistan 17'nci dakikada Perisic ile öne geçince taraftarının da desteği ile direncini artırdı. Ancak İspanya'da ikinci ayrı oyuna giren Mikel Merino her şeyi değiştirdi.
Süper yedek 61'de skoru eşitledi. 78'de Hırvatistan adına inanılmaz bir gol kaçıran Perisic, 80. dakikada ikinci sarı kartını görünce maçın kaderi çizildi.
Merino 86'da bir daha sahneye çıktı ve skoru ilan etti: 1-2.
İspanya bu galibiyetle yenilmezlik serisini de 42'ye çıkardı.
A Ligi 3. Grub'un diğer iddialı takımı İngiltere ise Wembley'de Çekya'yı 3-0 yendi. Coufal'ın 27'nci dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçen İngiltere, Harry Kane'nın 40 ve 57'de kaydetiğ 2 golle farkı 3'e çıkarıp, sonucu belirledi: 3-0.
Kane ayrıca Çekya karşılaşmasında 125. milli maçına çıkarak efsane kaleci Peter Shilton'a ait olan "İngiltere tarihinin en çok milli olan erkek futbolcusu" rekoruna da ortak oldu.
Yıldız futbolcu Kasım ayındaki Hırvatistan maçında da oynarsa rekorun tek sahibi olacak.
B Ligi 1. Grup'ta ise kritik maçta Slovenya deplasmanda İskoçya'yı 2-1 yenerek 2.lik için büyük avantaj elde etti. İskoçya 31. dakikada Christie ile öne geçse de bu avantajını koruyamadı.
56'da Sturm'un asistiyle Slovenya'nın beraberlik golünü atan Matko. 71'de bu sefer Sturm'a asisti yapan isimdi.
Slovenya 4 maç sonunda puanını 7'ye yükseltirken, İskoçya 4'te kaldı.
Lider İsviçre ise Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı.
C Ligi 3. Grup maçında ise Fenerbahçeli Skriniar'ın formasını giydiği Slovakya, Moldova deplasmanında 4-0 kazandı.
90 dakika forma giyen Skriniar 2 kere de rakip kaleyi yokladı.
Slovakya da 3 galibiyet ve 1 betaberlikle puanını 10'a çıkarıp, liderliğini sürdürdü.
C Ligi'nde diğer sonuçlar: 1. Grup: Arnavutluk-San Marino: 2-1, Beyaz Rusya-Finlandiya: 1-0, 4. Grup: Estonya-İzlanda: 0-0, Lüksemburg-Bulgaristan: 0-2.