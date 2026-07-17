Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon öncesi ilk sınav
17.07.2026 16:11
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu öncesinde ilk sınavına Ümraniyespor karşısında çıkacak. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezon öncesi futbolcuları görücüye çıkarıyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel maçta bu akşam Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk olacak. Transfer çalışmalarına hızla devam eden Galatasaray, Ümraniyespor karşısında iyi bir performans sergilemek istiyor. Peki, Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ÜMRANİYESPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor-Galatasaray maçı bu akşam Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak.
Müsabaka, saat 21.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY İKİ HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak sarı-kırmızılı ekip, kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacak.
YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Galatasaray, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.