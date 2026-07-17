Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon öncesi ilk sınav

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel maçta bu akşam Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk olacak. Transfer çalışmalarına hızla devam eden Galatasaray, Ümraniyespor karşısında iyi bir performans sergilemek istiyor. Peki, Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?