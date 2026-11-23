Galatasaray'ın bireysel anlamda kaliteli oyunculardan oluştuğunu aktaran Emery, "Benim için önemli olan şey, takım olarak ortaya koydukları taktikler. Hücum anlamında çok iyi oyuncuları var. Belki oynayamayacak oyuncuları olacaktır ama iyi futbolculardan oluşan bir takım. Taraftarların da desteğini hesaba katarak bütünü düşünmeliyiz ve ne kadar yoğun oynadıklarını göz önünde bulundurmak zorundayız." diye konuştu.

Emery, Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefi hakkındaki soruya ise "İlk 8'de olabilmek çok zor, her maçı ayrı düşünmeliyiz. Dört maç sonunda 9 puana sahibiz. İlk 8'e girme şansımız var ancak bu konuda favori değiliz. Yarınki maçın sonucu, hedeflerimizi tamamen değiştirecektir. Şu anda bu hayali kurabilmek için doğru yerdeyiz." cevabını verdi.