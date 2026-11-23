Unai Emery'den RAMS Park zemini yorumu. "Bizim için önemsiz. Galatasaray da aynı zeminde oynayacak"
23.11.2026 17:35
Şampiyonlar Ligi'nde yarın Galatasaray'ın konuğu olacak olan Aston Villa teknik direktörü Emery, RAMS Park zemininin kendileri için bahane olmadığını ve maç planlarının değişmeyeceğini söyledi.
"ZEMİN İKİ TAKIM İÇİN DE AYNI OLACAK"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery ve Hollandalı savunma oyuncusu Ian Maatsen, Aston Villa'nın antrenman tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.
RAMS Park'taki zemin durumunu değerlendiren İspanyol teknik direktör, "Zeminin nasıl olacağı önemli fakat her iki takım için de aynı olacağından bu bir mazeret değil. Biz maça odaklanmış durumdayız ve rakibimizi analiz ettik. Umarım zemin olabilecek en iyi durumdadır. Futbol oynamaya gayret edeceğiz. Oyuncular için maç oynanabilecek düzeyde olması önemli. Zeminin durumu planlarımızı değiştirmeyecek." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY KADROSU KALİTELİ FUTBOLCULARDAN OLUŞUYOR
Galatasaray'ın bireysel anlamda kaliteli oyunculardan oluştuğunu aktaran Emery, "Benim için önemli olan şey, takım olarak ortaya koydukları taktikler. Hücum anlamında çok iyi oyuncuları var. Belki oynayamayacak oyuncuları olacaktır ama iyi futbolculardan oluşan bir takım. Taraftarların da desteğini hesaba katarak bütünü düşünmeliyiz ve ne kadar yoğun oynadıklarını göz önünde bulundurmak zorundayız." diye konuştu.
Emery, Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefi hakkındaki soruya ise "İlk 8'de olabilmek çok zor, her maçı ayrı düşünmeliyiz. Dört maç sonunda 9 puana sahibiz. İlk 8'e girme şansımız var ancak bu konuda favori değiliz. Yarınki maçın sonucu, hedeflerimizi tamamen değiştirecektir. Şu anda bu hayali kurabilmek için doğru yerdeyiz." cevabını verdi.
MAATSEN: İSTANBUL'DAN İYİ ANILARLA AYRILACAĞIZ
Aston Villa'nın Hollandalı savunma oyuncusu Ian Maatsen, RAMS Park zeminine ilişkin "Zemin kötü durumda olabilir ama bu bizim için bahane değil. Hazır olmamız gerekiyor. Yarın nasıl olduğunu öğreneceğiz. Zor bir maç olacak ama hazırız." dedi.
İstanbul'da iyi anılara sahip olduklarını dile getiren Maatsen, "Yarın farklı bir oyun, farklı bir ortam olacak. Umuyoruz ki yarın da iyi anılarla ayrılacağız. Bir sonraki tura yükselmek için tutkuluyuz. İstikrarlı gitmemiz gerekiyor. Her maçı kendi içinde değerlendirerek adım adım ilerlemeliyiz. Bir sonraki tura yükseleceğimize dair güvenimiz var. Biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. İşlerin iyi gitmediği, gol atamadığımız anlar olsa bile maçları kaybetmiyor olmamız önemli. Kendimize güvenimizi tekrar ortaya koymak için kazanmalıyız. Sakin kalmayı hedeflemeliyiz." değerlendirmesini yaptı.