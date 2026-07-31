Ünlü futbolcu, Dünya Kupası madalyasını açık artırmayla sattı. Fiyatı çok konuşuldu
31.07.2026 16:14
Bir dönem dünya futbolunda adından söz ettiren ünlü futbolcu, Dünya Kupası'nda kazandığı madalyayı sattı.
Bir dönem Marsilya, Monaco ve Manchester City formalarını terleten futbolcu Benjamin Mendy, dikkat çeken bir harekete imza attı.
DÜNYA KUPASI MADALYASINI SATTI
RMC Sport'un haberine göre 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın kadrosunda bulunan Mendy, kendisine verilen altın madalyayı açık artırmayla satışa çıkardı.
MADALYANIN FİYATI
Haberin devamında 2018 FIFA Dünya Kupası madalyasının 46 bin sterline (yaklaşık 2 milyon 936 bin lira) satıldığı belirtildi.
Benjamin Mendy'de bulunan madalyanın tabanında bir çatlak olduğu ve kenarlarında hafif aşınmalar meydana geldiği ifade edildi.
Ayrıca madalyada Fransızların zaferini kutlayan bir yazının da bulunduğu aktarıldı.
CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI NEDENİYLE 2 YIL UZAK KALDI
2021 yılında cinsel saldırı ve cinsel saldırı girişimine ilişkin birçok suçlamayla iki yıl boyunca sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki futbolcu, 2023'ün temmuz ayında tüm suçlamalardan beraat etti.
Manchester City'nin 2017 yazında Monaco'dan 57 milyon 500 bin euro'ya transfer ettiği Fransız futbolcu, şu anda kariyerini Polonya ekibi Pogon Szczecin'de sürdürüyor.