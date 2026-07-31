Ünlü futbolcu, Dünya Kupası madalyasını açık artırmayla sattı. Fiyatı çok konuşuldu

Haberin devamında 2018 FIFA Dünya Kupası madalyasının 46 bin sterline (yaklaşık 2 milyon 936 bin lira) satıldığı belirtildi.

Benjamin Mendy'de bulunan madalyanın tabanında bir çatlak olduğu ve kenarlarında hafif aşınmalar meydana geldiği ifade edildi.

Ayrıca madalyada Fransızların zaferini kutlayan bir yazının da bulunduğu aktarıldı.