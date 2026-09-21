Ünlü futbolcudan sahte aşı belgesi itirafı. Adli soruşturma ve kadro dışı

Knabel, "Granit'in bu adımı atmasını ve bu konuya tam olarak açıklık getirme isteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim için öncelik şu anda durumu yatıştırmak ve tamamen takıma ve yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçlarına odaklanmaktır. Bu uluslararası maç dönemi sona erdikten sonra Granit ile birlikte durumu yeniden değerlendireceğiz ve sonraki adımları görüşeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.