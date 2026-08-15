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Ünlü teknik direktörün iki eşi arasında kavga çıktı, kendisi bayıldı ve hastanelik oldu

15.08.2026 16:24

NTV - Haber Merkezi

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Dünya futbolunda gelişmelerin ardı arkası kesilmezken, ünlü teknik direktör Hossam Hassan çok ilginç bir olayla gündeme geldi.

Ünlü teknik direktörün iki eşi arasında kavga çıktı, kendisi bayıldı ve hastanelik oldu
Reuters

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen ancak son dakika golüyle Arjantin'e elenen Mısır'ın teknik direktörü Hossam Hassan, başarılı grafiğiyle dikkat çekmişti.

 

60 yaşındaki teknik adam, çok ilginç bir olayla yeniden gündeme geldi.

Ünlü teknik direktörün iki eşi arasında kavga çıktı, kendisi bayıldı ve hastanelik oldu 1
Reuters

Mısır'daki bir otelde tatilini sürdüren Hossam Hassan, ilk eşi Hoda El-Gorbawi ve ikinci eşi Danna Adam birlikte otururken hastanelik oldu.

Ünlü teknik direktörün iki eşi arasında kavga çıktı, kendisi bayıldı ve hastanelik oldu 2
Reuters

Hassan'ın dört çocuğunun annesi Hoda El-Gorbawi ile iki çocuğunun annesi Danna Adam arasında kavga çıktı. Yaşanan olaya Hassan'ın diğer aile üyeleri ve otel personelleri de dahil olunca kavga, büyük bir arbedeye dönüştü.

 

İki eşi ayırmak için önemli ölçüde çaba verilirken, Hossam Hassan kendisini bir anda yerde buldu. Stres nedeniyle bayıldığı görülen Hassan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ünlü teknik direktörün iki eşi arasında kavga çıktı, kendisi bayıldı ve hastanelik oldu 3
Reuters

Bölge polisi, kavgaya karışan tüm kişileri yerel karakolda gözaltına aldı.

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