Ünlü teknik direktörün iki eşi arasında kavga çıktı, kendisi bayıldı ve hastanelik oldu
15.08.2026 16:24
Dünya futbolunda gelişmelerin ardı arkası kesilmezken, ünlü teknik direktör Hossam Hassan çok ilginç bir olayla gündeme geldi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen ancak son dakika golüyle Arjantin'e elenen Mısır'ın teknik direktörü Hossam Hassan, başarılı grafiğiyle dikkat çekmişti.
60 yaşındaki teknik adam, çok ilginç bir olayla yeniden gündeme geldi.
Mısır'daki bir otelde tatilini sürdüren Hossam Hassan, ilk eşi Hoda El-Gorbawi ve ikinci eşi Danna Adam birlikte otururken hastanelik oldu.
Hassan'ın dört çocuğunun annesi Hoda El-Gorbawi ile iki çocuğunun annesi Danna Adam arasında kavga çıktı. Yaşanan olaya Hassan'ın diğer aile üyeleri ve otel personelleri de dahil olunca kavga, büyük bir arbedeye dönüştü.
İki eşi ayırmak için önemli ölçüde çaba verilirken, Hossam Hassan kendisini bir anda yerde buldu. Stres nedeniyle bayıldığı görülen Hassan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.