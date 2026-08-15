Ünlü teknik direktörün iki eşi arasında kavga çıktı, kendisi bayıldı ve hastanelik oldu

Hassan'ın dört çocuğunun annesi Hoda El-Gorbawi ile iki çocuğunun annesi Danna Adam arasında kavga çıktı. Yaşanan olaya Hassan'ın diğer aile üyeleri ve otel personelleri de dahil olunca kavga, büyük bir arbedeye dönüştü.

İki eşi ayırmak için önemli ölçüde çaba verilirken, Hossam Hassan kendisini bir anda yerde buldu. Stres nedeniyle bayıldığı görülen Hassan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.