Uruguay'da bir ilk. Sarı ve kırmızı kartlar da sanal oldu

Uruguay'da yeni bir kart gösterme yöntemi test edildi. Uruguay Kupası son 16 turunda Nacional'in Rentistas'ı 3-0 yendiği maçta ilk kez sanal kart denendi.

Hakem Eduardo Varela, maçın ilk sarı kartını 12. dakikada Juan Pablo Blada'ya gösterirken elektronik bir cihaz kullandı.

Cihaz, bir cep telefonuna ya da küçük bir tablete benziyor ve ekranı ile özel tuşları sayesinde sarı ve kırmızı kart gösterilmesine imkan tanıyor.

Ancak işlevi yalnızca geleneksel kağıt kartların yerini almakla sınırlı değil. Cezaları otomatik olarak kaydedip elektronik sisteme gönderiyor, böylece hakemlerin bunları elle yazıp ardından elektronik ortama girmesine gerek kalmıyor.