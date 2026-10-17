Uruguay'da bir ilk. Sarı ve kırmızı kartlar da sanal oldu
17.10.2026 01:49
Son Güncelleme: 17.10.2026 01:54
Uruguay Kupası'nda Nacional'in Rentistas'ı yendiği maçta hakem Eduardo Varela maçın ilk sarı kartını 12. dakikada Juan Pablo Blada'ya gösterirken, klasik kart yerine elektronik bir cihaz kullandı.
İLK SANAL SARI KARTI HAKEM EDUARDO VARELA GÖSTERDİ
Uruguay'da yeni bir kart gösterme yöntemi test edildi. Uruguay Kupası son 16 turunda Nacional'in Rentistas'ı 3-0 yendiği maçta ilk kez sanal kart denendi.
Hakem Eduardo Varela, maçın ilk sarı kartını 12. dakikada Juan Pablo Blada'ya gösterirken elektronik bir cihaz kullandı.
Cihaz, bir cep telefonuna ya da küçük bir tablete benziyor ve ekranı ile özel tuşları sayesinde sarı ve kırmızı kart gösterilmesine imkan tanıyor.
Ancak işlevi yalnızca geleneksel kağıt kartların yerini almakla sınırlı değil. Cezaları otomatik olarak kaydedip elektronik sisteme gönderiyor, böylece hakemlerin bunları elle yazıp ardından elektronik ortama girmesine gerek kalmıyor.
VARELE: GELENEKSEL KARTLARIN DRAMATİK ETKİSİ YOKTU
Projeyi, Uruguay Futbol Federasyonu bir teknoloji şirketiyle birlikte 3 yıllık bir çalışmanın sonunda hayata geçirdi. Daha önceki bir deneme yarıda kalsa da proje, oyuncu değişiklikleri ve penaltılar gibi maçtaki diğer olayların da gerçekleştiği anda kaydedilmesini, bu bilgilerin gelecekte doğrudan basına ulaşmasını hedefliyor. Ayrıca cihazın Wi-Fi ağına bağlanmasına ihtiyaç duyulmuyor.
Varela maç sonu değerlendirmesinde, "Kullanımı rahat ve yazılım hızlıydı. Ancal geleneksel el hareketinin dramatik etkisi yoktu. Çabuk kart çıkarmanın o küçük büyüsünü kaybediyorsunuz ama özellikle idari tarafta bize çok yardımcı olacak bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.
SEYİRCİLER VE EKRAN BAŞINDAKİLER RENKLERİ AYIRT EDEMEDİ
Ancak görünürlük bir problem olarak ortaya çıktı çünkü seyirciler ve televizyon izleyicileri stat ışığının da etkisiyle renkleri ayırt etmekte zorlandılar.
Proje yöneticilerinden Diego de la Pena, "Hem negatif hem pozitif tepkiler aldık. Geliştirilmeye açık bir proje. Canlı izlerken, televizyondakinden çok daha iyi görünüyordu. Şimdiki amacımız, bunu tüm izleyiciler için daha iyi hale getirmek. Sarı kart sarı olmalı, kırmızı kart kırmızı olmalı; stadyumdaki insanlar ve televizyon başındakiler tarafından net bir şekilde görülebilmeli." dedi.