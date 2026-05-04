Üst üste hataları tepki çekmiş, yönetim kararını verdi. 22 milyon Euro bekleniyor
04.05.2026 11:04
Batuhan Durmuş
Sezon başında Manchester City'den Fenerbahçe'ye gelen ancak üst üste yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilen Ederson için karar verildi.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Ederson'a PFDK, 3 maç ceza verdi.
Derbide çift sarı karttan kırmızı kart görerek 1 maç daha cezalı duruma düşen Ederson, önümüzdeki 4 resmi müsabakada görev yapamayacak.
Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı ve gönderme kararı aldığı Brezilyalının talipleri artıyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sarı lacivertlileri hem maddi hem manevi anlamda yakan Brezilyalı eldiveni Suudi Arabistan ekipleri istiyor. Al Hilal’in ardından, Al Nassr da Ederson’un transferi için devreye girdi.
Yönetim 22 milyon euro serbest kalma maddesi olan Ederson’u göndermek için tekliflere olumlu yanıt verecek.
Serbest kalma bedelinin peşin ödenmesi hâlinde Brezilyalı yıldıza kapıları açacak olan sarı lacivertliler, bu şartlarda hem 11 milyon euroya transfer ettikleri oyuncudan iki kat kâr edecek hem de 11 milyon euroluk yıllık ücretinden kurtulmuş olacak.
YUMRUKLU KAVGA İDDİASI
Fenerbahçe Spor Kulübü, eski teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolcular arasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili açıklama yapmıştı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklaması şu şekilde:
"Sky Spor YouTube kanalında, Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddiaların tamamı asılsız ve hayal ürünüdür.
Söz konusu ifadelerde yer alan; teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddiaların tamamı gerçek dışıdır.
Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemle rica eder; söz konusu açıklamalara ilişkin gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız."
AHMET ÇAKAR NE DEMİŞTİ?
Yorumcu Ahmet Çakar'ın iddiasında "Ederson ile Tedesco'nun yumruklaşmaları oldu. Tedesco'nun burasında siyahlığı gördüm. Aldığım bilgi; Ederson'un Tedesco'ya yumruk attığı, araya birilerinin girdiği, İrfan Can'ın da bu yüzden gönderildiği orada kavga-yumruk var mı emin değilim." ifadeleri yer almıştı.
Takımdan gönderilen Jhon Duran'ın da Tedesco ile olay yaşadığını öne süren Çakar, "Duran da vurmuş Tedesco'ya. Şamar oğlanına dönmüş Tedesco, Duran da dövmüş. İrfan Can ne yapmış vurmuş mu bilmiyorum." demişti.
“BUNU YAPMAMALIYDIM, ÖZÜR DİLERİM”
Ederson açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:
"Derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararını kabul etmiyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimin arkasındayım. Haksızlığa uğradığımıza inanıyorum. Olayın sıcaklığıyla VAR kabinine doğru sert bir harekette bulundum. Bunu yapmamalıydı. Tüm Fenerbahçe ailesinden tekrar özür dilerim!"