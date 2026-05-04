Üst üste hataları tepki çekmişti, yönetim kararını verdi. 22 milyon Euro bekleniyor

Fenerbahçe Spor Kulübü, eski teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolcular arasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili açıklama yapmıştı.



Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklaması şu şekilde:

"Sky Spor YouTube kanalında, Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddiaların tamamı asılsız ve hayal ürünüdür.

Söz konusu ifadelerde yer alan; teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddiaların tamamı gerçek dışıdır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemle rica eder; söz konusu açıklamalara ilişkin gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız."



AHMET ÇAKAR NE DEMİŞTİ?

Yorumcu Ahmet Çakar'ın iddiasında "Ederson ile Tedesco'nun yumruklaşmaları oldu. Tedesco'nun burasında siyahlığı gördüm. Aldığım bilgi; Ederson'un Tedesco'ya yumruk attığı, araya birilerinin girdiği, İrfan Can'ın da bu yüzden gönderildiği orada kavga-yumruk var mı emin değilim." ifadeleri yer almıştı.

Takımdan gönderilen Jhon Duran'ın da Tedesco ile olay yaşadığını öne süren Çakar, "Duran da vurmuş Tedesco'ya. Şamar oğlanına dönmüş Tedesco, Duran da dövmüş. İrfan Can ne yapmış vurmuş mu bilmiyorum." demişti.