VakıfBank'tan Eczacıbaşı karşısında muhteşem geri dönüş
18.10.2026 22:03
Şampiyonlar Kupası'nın ardından ligde de Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenen VakıfBank, bu sefer setlerde 2-0 geriye düşen takımdı. Ancak kazanan yine sarı-siyahlılar oldu.
ECZACIBAŞI MAÇA FIRTINA GİBİ GİRDİ
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, 2-0 geriye düştüğü maçta Ecazacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenerek namağlup unvanını korudu. İki takım sezon başında da Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşmış ve o maçta 2-0 öne geçen VakıfBank, Eczacıbaşı 2-2'yi bulsa da 3-2 kazanan taraf olmuştu.
Saha ve seyirci avantajı ile Eczacıbaşı Peron İstanbul, ilk iki sette maçın tek hakimiydi. Etkili servis turlarıyla VakıfBank’ın manşetlerini dağıtan ev sahibi, hücumda da kusursuza yakın oynadı. Yüzde 54 ile hücum ettiği ilk sette skor 19-14 iken Uzelac’ın üst üste 6 sayılık servis turuyla 25-14'ü bulan Eczacıbaşı 1-0 öne geçti. Eczacıbaşı, ikinci sette de üstün oyununu sürdürse de skor 15-15'te eşitlendi Ancak VakıfBank manşet karşılamadaki sorunlarını çözmekte zorlanınca rakibinin bu açığını iyi değerlendiren Eczacıbaşı seti 25-18 kazandı ve maçta durumu 2-0'a getirdi.
VAKIFBANK DOĞRU ALTIYI 3. SETTE BULDU
Üçüncü setle birlikte VakıfBank maça geri döndü. Manşet sorununu çözen, blok-defans kurgusunu oturtan sarı-siyahlılar, Cansu Özbay'ın organizasyonunda adeta maça yeniden başladı. Cansu, Markova'yı hücumda çok iyi kullanırken ortalar Zehra Güneş ve Deniz Uyanık da Ekaterina Antropova'yı durdurunca set 18-25’lik skorla VakıofBank'ın oldu. Dördüncü set ise tam bir sinir harbine sahne oldu. İki takımın da karşılıklı seriler bulduğu sete son bölümde ağırlığını koyan VakıfBank 22-25'lik üstünlük sağladı. Karşılaşma da karar setine taşındı.
MARKOVA DURDURULAMADI
2-0 geriden gelerek psikolojik üstünlüğü tamamen eline alan VakıfBank final setine de bu moralle başladı. Eczacıbaşı’nın hücum silahlarını bloklarıyla yumuşatan konuk ekip, hücumda Boskovic ve Marina Markova’nın durdurulamaz performansıyla farkı erkenden açtı. Son seti 9-15 kazanan VakıfBank Şampiyonlar Kupası’nın ardından ligdeki ilk büyük randevudan da 3-2'lik zaferle ayrılmayı bildi.
VakıfBank 5. haftada Galatasaray ile oynayacak. Eczacıbaşı ise şampiyonluğun bir başka büyük adayı Fenerbahçe Medicana'ya konuk olacak.
Toplu sonuçlar: Zerenspor-Fenerbahçe Medicana: 0-3, Galatasaray Daikin-İlbank: 3-1, THY-Nilüfer Belediye: 3-1, Beşiktaş-Kuzeyboru: 2-3, Göztepe Yuppo-Manisa BŞB: 3-0, Sinnada Hotels Afyon Bld. Yüntaş-Aras Kargo: 1-3.