VakıfBank'tan Eczacıbaşı karşısında muhteşem geri dönüş

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, 2-0 geriye düştüğü maçta Ecazacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenerek namağlup unvanını korudu. İki takım sezon başında da Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşmış ve o maçta 2-0 öne geçen VakıfBank, Eczacıbaşı 2-2'yi bulsa da 3-2 kazanan taraf olmuştu.

Saha ve seyirci avantajı ile Eczacıbaşı Peron İstanbul, ilk iki sette maçın tek hakimiydi. Etkili servis turlarıyla VakıfBank’ın manşetlerini dağıtan ev sahibi, hücumda da kusursuza yakın oynadı. Yüzde 54 ile hücum ettiği ilk sette skor 19-14 iken Uzelac’ın üst üste 6 sayılık servis turuyla 25-14'ü bulan Eczacıbaşı 1-0 öne geçti. Eczacıbaşı, ikinci sette de üstün oyununu sürdürse de skor 15-15'te eşitlendi Ancak VakıfBank manşet karşılamadaki sorunlarını çözmekte zorlanınca rakibinin bu açığını iyi değerlendiren Eczacıbaşı seti 25-18 kazandı ve maçta durumu 2-0'a getirdi.