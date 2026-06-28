Veliefendi Hipodromu'nda Gazi Koşusu heyecanı. Seyirci rekorunun kırılması bekleniyor

Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, bugün 100. kez Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

Türk spor tarihinin kesintisiz devam eden tek organizasyonu olan Gazi Koşusu öncesi 7'den 70'e birçok yarışsever günün erken saatlerinden itibaren hipodroma geldi.

İstanbul'da yaşayanların yanı sıra, şehir dışından gelen vatandaşlar, bu önemli organizasyonu kaçırmadı. Kimileri de aileleriyle birlikte hipodroma gelerek, piknik yaptı ve Gazi Koşusu öncesi düzenlenen etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.