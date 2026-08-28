Victor Osimhen telefon açtı, "Galatasaray'a gel" dedi. Beklenen transferi o bitiriyor
28.08.2026 11:11
Galatasaray'da uzun süredir beklenen kanat transferi için takımın yıldız ismi Victor Osimhen devreye girdi.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi hazırlayacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürerken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların gündemine yaz transfer döneminin başında Rafael Leao gelmişti.
OSIMHEN TELEFON AÇTI
Uzun süredir Portekizli yıldızın transferi için uğraş veren Galatasaray Yönetimi'ne Victor Osimhen'den destek geldi.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Osimhen, yakın arkadaşı olan Leao'ya telefon açtı.
Haberin devamında Nijeryalı yıldızın, Rafael Leao'yu Galatasaray'ı seçmesi için ikna etmek için uğraş verdiği aktarıldı.
TRANSFERDE SON DURUM
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Rafael Leao transferi için Milan ile anlaşmaya varmış ancak Premier Lig ekibi Aston Villa devreye girerek oyuncu için yeni bir teklif yapmıştı.
İki kulüp de Milan ile anlaşmaya varırken, Portekizli futbolcunun seçim yapmasının beklendiği öğrenilmişti.