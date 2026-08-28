Victor Osimhen telefon açtı, "Galatasaray'a gel" dedi. Beklenen transferi o bitiriyor

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Rafael Leao transferi için Milan ile anlaşmaya varmış ancak Premier Lig ekibi Aston Villa devreye girerek oyuncu için yeni bir teklif yapmıştı.

İki kulüp de Milan ile anlaşmaya varırken, Portekizli futbolcunun seçim yapmasının beklendiği öğrenilmişti.