Victor Osimhen transferi için tarih verildi. Galatasaray'ın kararı da duyuruldu
24.11.2026 12:24
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'in adı transfer gündeminden düşmüyor.
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da takımın yıldızı Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Nijeryalı golcü için gündeme gelen transfer iddiası İngiltere'de de geniş yer buldu.
POCHETTINO'NUN İLK HEDEFİ
Teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'yu getiren Manchester United'ın ocak ayında Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
GALATASARAY'IN KARARI
TEAMtalk'ın haberine göre Galatasaray Yönetmi, başarılı futbolcuyu ara transfer döneminde satmayı kesinlikle düşünmüyor.
Haberin devamında İngiliz ekibinin Osimhen için ocak ayında bastıracağı ancak sarı-kırmızılıların astronomik bir teklif haricinde satışa onay vermeyeceği yazıldı.
MANU'NUN PLANI
Manchester United'ın yıldız futbolcu için ocak ayında olmazsa yaz transfer döneminde bir kez daha harekete geçeceği iddia edildi.
Victor Osimhen'in adı daha önce de Premier Lig ekipleri ve Serie A'dan Juventus ile anılmıştı.
JUVENTUS İDDİASI DA VAR
Juventus'a yakınlığıyla bilinen spor danışmanı Nicola Penta, Tuttomercatoweb'e çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Nicola Penta, "Juventus'un gerçek hedefinin ocak ayında bir santrafor olduğu açıkça görülüyor. Ben, ocak ayında tüm parayı belki de Juventus'a gerçekten en yakın olan tek oyuncu Osimhen'e harcardım. Belki 30-40 milyon euro peşin artı taksitleri içeren bir teklif yapılabilir." demişti.
ASTON VILLA MAÇINI KAÇIRACAK, HEDEF DERBİ
Dizinden geçirdiği operasyon sonrası bir süredir formasını terletemeyen Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Aston Villa maçında forma giyemeyecek.
Deneyimli futbolcunun Süper Lig'deki Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.
OSIMHEN'İN KARİYERİ
Kariyerine Nijerya'da başlayan Osimhen, 2017'nin ocak ayında Ultimate Strikers altyapısından Wolfsburg'a 3 milyon 500 bin euro bedelle transfer olmuştu.
Alman ekibinden Belçika temsilcisi Charleroi'ya yine 3 milyon 500 bin euro'luk bedelle transfer olan Osimhen, 1 Ağustos 2019'da 22 milyon 400 bin euro karşılığında Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e imza attı.
Lille'de geçirdiği 1 sezonun ardından İtalya Ligi Serie A devi Napoli, golcü oyuncuyu 78 milyon 900 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
İtalya'da geçirdiği 4 sezonun ardından 2024 yazında Galatasaray'a kiralanan Osimhen, kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından 75 milyon euro bedelle sarı-kırmızılılara bonservisiyle transfer oldu.
Nijerya Milli Takımı'nın da formasını terleten Osimhen, 52 maçta 35 gol katkısı verdi.
Victor Osimhen'in kariyerinde 1 U17 Dünya Kupası, 1 U23 Afrika Kupası, 1 Serie A, 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası bulunuyor.
Osimhen ayrıca U17 Dünya Kupası'nda, 2019-20 ve 2021-22 sezonlarında Afrika Uluslar Kupası, 2022-23 sezonunda Serie A ve 2024-25 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.