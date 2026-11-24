Manchester United'ın yıldız futbolcu için ocak ayında olmazsa yaz transfer döneminde bir kez daha harekete geçeceği iddia edildi.

Victor Osimhen'in adı daha önce de Premier Lig ekipleri ve Serie A'dan Juventus ile anılmıştı.

JUVENTUS İDDİASI DA VAR

Juventus'a yakınlığıyla bilinen spor danışmanı Nicola Penta, Tuttomercatoweb'e çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Nicola Penta, "Juventus'un gerçek hedefinin ocak ayında bir santrafor olduğu açıkça görülüyor. Ben, ocak ayında tüm parayı belki de Juventus'a gerçekten en yakın olan tek oyuncu Osimhen'e harcardım. Belki 30-40 milyon euro peşin artı taksitleri içeren bir teklif yapılabilir." demişti.