Victor Osimhen'den transfer cevabı. "İleride görür ve düşünürüz"
15.08.2026 00:14
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Çorum FK maçının ardından konuştu.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Çorum FK'yı konuk etti.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Karşılaşmada sarı-kırmızılıların 2 golünü kaydeden Victor Osimhen, son düdüğün ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İşte Nijeryalı futbolcunun sözleri:
"HAYAL KIRIKLIĞI GELİYORUM DEDİ"
"Hayal kırıklığı aslında geliyorum dedi. Bu tür rakipler zor oluyor öyle de oldu. Uyanmamız lazım. Hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bu bir uyandırma olsun. Bundan sonraki tüm maçların zor olacağını bilip, kendimizi düzelterek yolumuza devam edeceğiz."
TRANSFER CEVABI
“Transfer sezonlarında dedikodular hep olur. Ben işime bakacağım. İşime odaklanmış durumdayım. Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz.”
"MOMENTUM KAZANMALIYIZ"
"Zor bir sezon olacak. Takım da farkında. Bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım. Bu uyandırma olarak önemli bir maçtı. Oyuncular için de uyandırma oldu. Sahada her şeyimizi vermeliyiz. Taraftarımız inanılmaz bir enerji veriyor, bizi hep destekliyor. Karşılığını vermemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi öncesi momentum kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki ilk maçtan itibaren çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor."