Victor Osimhen'in sevgilisi kaza yaptı
14.10.2026 15:40
Son Güncelleme: 14.10.2026 15:54
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig, Eyüpsultan'da kaza yaptı. Ladewig'in hamile olduğu ve kontrol amacıyla hastaneye gittiği öğrenildi.
Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen’in model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig’in kullandığı cip, Eyüpsultan’da önce önündeki araca ardından karşı yönden gelen cipe çarptı.
3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Ladewig'ın kontrol amacıyla hastaneye gittiği öğrenildi.
Kaza, dün saat 15.10 sıralarında Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen’in model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig’in kullandığı cip, viraja girdiği sırada Paris T.’nin kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Ladewig’in kullandığı cip, karşı yönden Kemerburgaz istikametine ilerleyen Elif R.’nin kullandığı cipe çarptı. İki cip ile bir hafif ticari aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
HAMİLELİĞİ NEDENİYLE HASTANEDE KONTROL EDİLDİ
Kazanın ardından Sarıyer Maslak’taki özel bir hastaneye giden Stefanie Kim Ladewig’in, 8 aylık hamileliği nedeniyle kontrol amacıyla hastaneye başvurduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ladewig, kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
MODEL VE BİR ÇOCUK ANNESİ
Almanya’nın Berlin kentinde dünyaya gelen Stefanie Kim Ladewig’in modellik yaptığı, sanal medya üzerinden moda ve güzellik alanında içerikler paylaştığı öğrenildi.