Victor Osimhen'in sevgilisi kaza yaptı

Kazanın ardından Sarıyer Maslak’taki özel bir hastaneye giden Stefanie Kim Ladewig’in, 8 aylık hamileliği nedeniyle kontrol amacıyla hastaneye başvurduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ladewig, kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

MODEL VE BİR ÇOCUK ANNESİ

Almanya’nın Berlin kentinde dünyaya gelen Stefanie Kim Ladewig’in modellik yaptığı, sanal medya üzerinden moda ve güzellik alanında içerikler paylaştığı öğrenildi.