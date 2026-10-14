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Victor Osimhen'in sevgilisi kaza yaptı

14.10.2026 15:40

Son Güncelleme: 14.10.2026 15:54

DHA

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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig, Eyüpsultan'da kaza yaptı. Ladewig'in hamile olduğu ve kontrol amacıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Victor Osimhen'in sevgilisi kaza yaptı
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Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen’in model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig’in kullandığı cip, Eyüpsultan’da önce önündeki araca ardından karşı yönden gelen cipe çarptı.

 

3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Ladewig'ın kontrol amacıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Victor Osimhen'in sevgilisi kaza yaptı 1
DHA

Kaza, dün saat 15.10 sıralarında Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen’in model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig’in kullandığı cip, viraja girdiği sırada Paris T.’nin kullandığı  hafif ticari araca arkadan çarptı.

 

Çarpmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Ladewig’in kullandığı cip, karşı yönden Kemerburgaz istikametine ilerleyen Elif R.’nin kullandığı cipe çarptı. İki cip ile bir hafif ticari aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

HAMİLELİĞİ NEDENİYLE HASTANEDE KONTROL EDİLDİ 2
DHA

HAMİLELİĞİ NEDENİYLE HASTANEDE KONTROL EDİLDİ

Kazanın ardından Sarıyer Maslak’taki özel bir hastaneye giden Stefanie Kim Ladewig’in, 8 aylık hamileliği nedeniyle kontrol amacıyla hastaneye başvurduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ladewig, kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

 

MODEL VE BİR ÇOCUK ANNESİ

 

Almanya’nın Berlin kentinde dünyaya gelen Stefanie Kim Ladewig’in modellik yaptığı, sanal medya üzerinden moda ve güzellik alanında içerikler paylaştığı öğrenildi.