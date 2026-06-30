Villa ve prim tartışmasına son noktayı koydu, rakam ortaya çıktı. "Yalan söylüyorlar, eşit dağıttık"

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"Burada da yalan söylüyorlar. Orası SİT alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim. FIFA’dan 14 milyon Dolar prim geldi. Biz de 2 milyon Dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Onların da kaptanları her futbolcudan para alarak kendi aralarında prim dağıttılar."