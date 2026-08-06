Vincenzo Italiano, "Ben buna inanıyorum" diyerek planını açıkladı

"Bence ikinci yarıda ruhumuz çok daha farklıydı, çok daha istekliydik. Daha fazla şans bulduk. Ama önemli bir konu var, daha bitirici olmamız gerekiyor. 3 maçta da gol yemedik. Bundan dolayı da çok mutluyum. Gol yediğinizde daha kırılgan oluyorsunuz, savunmada daha fazla hata yapabiliyorsunuz. Bu olmadığı için çok mutluyum. İkinci yarı, Midtjylland'ın ikinci maçı gibiydi. Orada da ikinci yarıda bambaşka oynamıştık. Bugün de öyle oldu. İleride daha da iyi olabiliriz. Ben buna inanıyorum."