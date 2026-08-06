Vincenzo Italiano, "Ben buna inanıyorum" diyerek planını açıkladı
06.08.2026 22:23
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hradec Kralove maçı sonrası konuştu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaştı.
Siyah-beyazlılar, Çekya'daki müsabakada rakibini Semih Kılıçsoy'un 80. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesi avantajı kaptı.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"BUGÜN ÇOK ZORDU"
"Bugün gördük, hep söylediğim gibi, Avrupa'da kolay maç yoktur. Bugünkü maç çok zordu. 10 kişi kaldık, bütün çocuklar ruhunu ortaya koydu. Bu yüzden çok mutluyum."
"SEMİH'İN ATMASINA ÇOK SEVİNDİM"
"Savunma arkası koşular için ikinci forveti attım ve Semih golü attı. Semih'in gol attığına çok sevindim. Şimdi ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Bugünkü sonuçtan dolayı çok mutluyum."
"KARAR SONRASI ÖDÜLLENDİRİLDİK"
"Bu takım yaklaşık bir aydır birlikte, temeli oturttuğumuzu düşünüyorum. Bu takımın daha çok ilerleyebileceğini düşünüyorum. Hep birlikte ileride neler olacağını göreceğiz. Kafamda olan şey, takımın biraz daha ileri çıkmasıydı. O yüzden oyuna forvet ekledim. Gömülü kalmamamız gerekiyordu. O karar sonrasında ödüllendirildik ve golü bulduk."
"DAHA BİTİRİCİ OLMAMIZ GEREKİYOR"
"Bence ikinci yarıda ruhumuz çok daha farklıydı, çok daha istekliydik. Daha fazla şans bulduk. Ama önemli bir konu var, daha bitirici olmamız gerekiyor. 3 maçta da gol yemedik. Bundan dolayı da çok mutluyum. Gol yediğinizde daha kırılgan oluyorsunuz, savunmada daha fazla hata yapabiliyorsunuz. Bu olmadığı için çok mutluyum. İkinci yarı, Midtjylland'ın ikinci maçı gibiydi. Orada da ikinci yarıda bambaşka oynamıştık. Bugün de öyle oldu. İleride daha da iyi olabiliriz. Ben buna inanıyorum."