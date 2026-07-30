Vincenzo Italiano'dan iddialı sözler. "Zamanı geldiğinde göreceksiniz"

"Çok mutluyum. İyi bir iş çıkardık. Burada kazanmak çok zor. İlk yarıda zorlandık ama ikinci yarıda iyiydik. İki maçta da gol yemedik. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Gayet mutluyum. İlk maçı kazandığımız için özellikle ilk yarıda çok fazla risk almadık. İlk yarıda baskı yaptılar ve uzun oynadık. Çok fazla risk almadık. İkinci yarıda da ilk pozisyonda gol attık ve maçın kilidini açtık. İlk maça göre farklıydı, akıllı oynadık. İyi hazırlanmıştık ve ona göre oynadık. Önemli olan turu geçmemizdi. Bunu başardığımız için mutluyum."