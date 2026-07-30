Vincenzo Italiano'dan iddialı sözler. "Zamanı geldiğinde göreceksiniz"
30.07.2026 22:36
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland maçı sonrasında konuştu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Midtjylland deplasmanına çıktı.
Siyah-beyazlılar, rakibini 2-0 mağlup ederek toplam skorda 3-0'lık üstünlük yakaladı ve adını 3. eleme turuna yazdırdı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"İLK MAÇA GÖRE FARKLIYDI"
"Çok mutluyum. İyi bir iş çıkardık. Burada kazanmak çok zor. İlk yarıda zorlandık ama ikinci yarıda iyiydik. İki maçta da gol yemedik. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Gayet mutluyum. İlk maçı kazandığımız için özellikle ilk yarıda çok fazla risk almadık. İlk yarıda baskı yaptılar ve uzun oynadık. Çok fazla risk almadık. İkinci yarıda da ilk pozisyonda gol attık ve maçın kilidini açtık. İlk maça göre farklıydı, akıllı oynadık. İyi hazırlanmıştık ve ona göre oynadık. Önemli olan turu geçmemizdi. Bunu başardığımız için mutluyum."
"ÇOK DAHA İYİ İŞLER YAPACAĞIZ"
"Zor bir takım çıkmıştı bu turda. Midtjylland gerçekten çok zor bir takım. İki tane zor maç oynadık ve hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi oynayacağımız rakip, iki maçını da kazandı. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Avrupa'da kolay maç yoktur. Sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. Bu turdan sonra öz güvenimiz arttı ve biraz daha çalıştıktan sonra çok daha iyi işler yapacağız."
"ZAMANI GELDİĞİNDE GÖRECEKSİNİZ"
"Biz şu anda 3 kulvarda değiliz. Haftada tek maç yaptık. İtalya'da 3 maç oynuyordum, o zaman zorunlu olarak rotasyon yapıyordum. Değişiklik yapmak zorundasınız, rotasyonu genişletmeniz lazım orada. Bir haftada bir maç yaptık şu anda. Geçen hafta iyi performans gösteren oyuncuları, bu hafta ödüllendirdim. 3 maç oynadığımızda tabii ki daha fazla rotasyon olacak. Bunu zamanı geldiğinde göreceksiniz."
"BU TURU GEÇMEK KOLAY DEĞİLDİ"
"Gerçekten çok mutluyum. Çok iyi performans ortaya koyduk ve sonucu aldık. Zor bir rakibe karşı oynadık ve iki maçta da iyi performans sergiledik. Tekrar ediyorum, çok zor bir takıma karşı oynadık. Daha hazır bir takıma karşı oynadık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü hiç kolay değildi bu turu geçmek."