Vincenzo Italiano'dan maç sonu itiraf. "Çok tehlikeliydi"
11.09.2026 23:02
Son Güncelleme: 11.09.2026 23:15
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Erzurumspor FK maçı sonrasında açıklama yaptı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de oynanan müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"O AÇLIĞI YAKALAMAK KOLAY DEĞİL"
"Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Çok tehlikeli bir maçtı. Derbi sonrası o motivasyonu, açlığı yakalamak kolay olmuyor. Geçen hafta yaşadığımız delilikti, çılgınlıktı. Maça iyi başladık ve kendimizi gösterdik. İkinci yarıda oyun daha sakin geçti. Önemli olan kazanmak. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bugün iyi iş çıkardık."
"ALANYASPOR MAÇI İÇİMDE KALDI"
"Alanya ve bugünkü maç arasındaki farklılık, bugün golü daha erken bulduk. Rakip savunmayı daha erken açtık. Alanyaspor'un da farklı bir stratejisi vardı o maçta. O maç için üzgünüm. O maçta puan alsaydık şu anda farklı şeyler konuşabilirdik. O benim içimde kaldı biraz. Her geçen gün daha da gelişiyoruz, bunu görüyoruz. Farklı savunmalara karşı oynadıkça bunlara alışıyoruz ve gelişiyoruz. Daha da çalışmamız gerekiyor. Mutluyum şu anda."
"DERSLERİ ÇIKARDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"
"Bundan önce 2 maç kaybettik. Oradan çok şey öğrendik, nasıl reaksiyon göstermemiz gerektiğini öğretti o maçlar. O iki mağlubiyetten sonra bunları öğrendik. Bu dersleri çıkardığımız için mutluyum. Ligde şu anda olduğumuz yerden çok mutluyum."
"MAÇLAR ZOR AMA ÇOK İSTEKLİYİZ"
"Perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Sonra lig maçı ve milli ara var. Milli araya güzel bir şekilde girmek istiyoruz. Avrupa'da devam etmeyi çok istedik ve bunu başardık. Maçlarımız zor ama çok istekliyiz. Kendimizi en iyi şekilde göstermek istiyoruz."