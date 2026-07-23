Vincenzo Italiano'dan oyuncularına mesaj. "Keşke ben oynayabilsem"
23.07.2026 23:39
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland maçı sonrası konuştu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland ile kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakadan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.
Danimarka'daki rövanş öncesi avantajı elde eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İtalyan çalıştırıcının sözleri şu şekilde:
"KEŞKE BEN OYNAYABİLSEM"
"Atmosfer gerçekten çok iyiydi. Bu stadyumda oynamak oyuncuları itiyor, müthiş bir his veriyor. Oyunculara, "Keşke ben oynayabilsem" dedim. Maç hakkında konuşmam gerekirse iyi başladık. İlk yarıda onları çok zorladık. İkinci yarıda daha fazla kapandılar ama çok fazla gol şansı yakaladık. Bir şansları vardı. Alex'in çok iyi bir kurtarışı oldu. Çok pozitif bir gece geçirdik. Şimdi rövanş maçının hazırlıklarına başlayacağız."
"DAHA FAZLA ŞANS ÜRETMELİYİZ"
“Böyle kapalı takımlara karşı daha iyi oynayabilirdik. 10 kişi rakibe karşı oynadık, daha iyi oynayabilirdik. İleride bunları otomatik hale getireceğimizi düşünüyorum. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Biraz daha fazla ceza sahasına girmemiz, şans üretmemiz gerekiyor.”
"20 GÜN ÇALIŞTIK"
"Pozitif bir geceydi. Oyuncuları tebrik ediyorum. Daha gelişmemiz gereken şeyler var. 20 gün çalıştığımızı göz önüne alırsak bence iyiydi."