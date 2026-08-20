Vincenzo Italiano'nun gözü yükseklerde. "Bu yetmez"

"Yolun çok başındayız, iki ay bile olmadı geleli. Önümüzde çok günler olacak ve zor günler de olacak. Hep böyle olmayacak. İki aylık süreçten çok mutluyum. Herkesi takıma dahil etmeye çalışıyorum ve herkes elinden geleni yapıyor. Beşiktaş'tayız ve baskı olacak. Bu normal, bunu biliyoruz. Biz her kulvarda sonuna kadar gitmek istiyoruz."