Vincenzo Italiano'nun gözü yükseklerde. "Bu yetmez"
20.08.2026 22:57
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris maçı sonrasında konuştu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i ağırladı.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"PAZAR GÜNÜ SAHADA OLACAK"
"Vaclav Cerny maçtan önce iki gün biraz hastaydı. İlk yarı sonrası onu çıkarmayı doğru buldum. Pazar günü sahalarda olacak. Oyuncuya durumunu sorarsınız, "Hep iyiyim" derler ama öyle olmuyor. Pazar sahada olacak."
"BU YETMEZ, DAHA İYİ OLMALIYIZ"
"Maça ilk başladık ve evinizde iyi bir iş çıkarmalısınız. Çocukları tebrik ederim, harika iş çıkardılar. Bize inanç var, bunu görüyoruz. Sonuçtan ve oyundan çok mutluyum. Bu maç her şey iyiydi, mükemmel performans... Daha iyi olmalıyız, bu yetmez. Daha çok gol atabilirdik. Böyle kazandığınız maçlarda eğlenmelisiniz. Kaybettiğinizde ders çıkararak gelişmelisiniz."
"HER KULVARDA SONUNA KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"
"Yolun çok başındayız, iki ay bile olmadı geleli. Önümüzde çok günler olacak ve zor günler de olacak. Hep böyle olmayacak. İki aylık süreçten çok mutluyum. Herkesi takıma dahil etmeye çalışıyorum ve herkes elinden geleni yapıyor. Beşiktaş'tayız ve baskı olacak. Bu normal, bunu biliyoruz. Biz her kulvarda sonuna kadar gitmek istiyoruz."