Vincenzo Montella için olay pankart. "Git çiftçilik yap"
05.10.2026 23:39
Son Güncelleme: 05.10.2026 23:43
A Milli Takım'ın İtalya deplasmanına çıktığı maçta tribünde açılan pankart dikkat çekti.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında İtalya deplasmanına çıktı.
Futbolseverler, İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan müsabakaya büyük ilgi gösterirken tribünde açılan bir pankart dikkat çekti.
Ay-yıldızlıların son dönemde aldığı kötü sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefinde bulunan teknik direktör Vincenzo Montella'ya tepki gösterilen pankartta "Git çiftçilik yap Montella" sözleri yer aldı.
Türkiye'yi desteklemek için tribünde bulunan taraftarlar, zaman zaman "Montella istifa" tezahüratında da bulundu.
Milliler, Uluslar A Ligi 1. Grup'ta sırasıyla oynadığı maçlarda Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 mağlup olmuştu.
TÜRK TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile deplasmanda oynadığı mücadeleye Türk taraftarların ilgisi büyük oldu. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan yerin tamamına yakınını doldurdu.
Karşılaşmayı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem de stattan takip etti.
Bologna ve çevre kentlerde yaşayan Türk vatandaşları ve eğitimlerini İtalya'da sürdüren Türk öğrenciler tribünlerden ay-yıldızlılara destek verdi.