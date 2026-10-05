Vincenzo Montella için olay pankart. "Git çiftçilik yap"

​​​​​​​A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile deplasmanda oynadığı mücadeleye Türk taraftarların ilgisi büyük oldu. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan yerin tamamına yakınını doldurdu.

Karşılaşmayı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem de stattan takip etti.

Bologna ve çevre kentlerde yaşayan Türk vatandaşları ve eğitimlerini İtalya'da sürdüren Türk öğrenciler tribünlerden ay-yıldızlılara destek verdi.