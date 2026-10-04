Vincenzo Montella isyan etti. "3. Lig'den oyuncu almamı istediler"

"Futbolun dinamiklerini tamamıyla bilirim, bilirsiniz. Bütün eleştirilere tabii ki de varım ama sadece mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum. A Ligi’nde tarihimizde ilk defa mücadele veriyoruz. Bunu birlikte başardık ama çok büyük ve çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Farklı bir senaryoda olsaydı kendimizi tarttığımız bir senaryo olmayacaktı ama şu an kendimizi tarttığımız bir senaryo var ortada. Beni üzen tek konu, futbolcularımıza yönelik ağır, haksız eleştiriler. Onlar da insan bizim gibi. Eleştiriler haksız ve ağır olduğunda etkilenebilirler."