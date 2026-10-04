Vincenzo Montella isyan etti. "3. Lig'den oyuncu almamı istediler"
04.10.2026 22:31
Son Güncelleme: 04.10.2026 22:35
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçı öncesi konuştu.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında İtalya deplasmanına çıkacak.
Grupta henüz puanı bulunmayan ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İtalyan çalıştırıcının sözleri şöyle:
"DENEYİM KAZANIYORUZ"
"Bu seviyede ilk kez mücadele etsek bile herkese karşı kazanmak istiyoruz. İlk kez bu seviyede olduğumuzu söylememin sebebi, burada ülke olarak alışkanlığımız yok. Deneyim kazanarak devam ediyoruz."
"GÜZEL BİR SONUÇ İÇİN ÜMİTLİYİM"
"Maalesef, yarın Arda yok. Biliyorsunuz ki Hakan, Kenan, Barış, Orkun ve Mert Müldür de yok. Hepsi bizim için çok önemli oyuncular. Böyle bir fırsatı yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ben ümitliyim yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair."
"BENİ ÜZEN TEK KONU..."
"Futbolun dinamiklerini tamamıyla bilirim, bilirsiniz. Bütün eleştirilere tabii ki de varım ama sadece mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum. A Ligi’nde tarihimizde ilk defa mücadele veriyoruz. Bunu birlikte başardık ama çok büyük ve çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Farklı bir senaryoda olsaydı kendimizi tarttığımız bir senaryo olmayacaktı ama şu an kendimizi tarttığımız bir senaryo var ortada. Beni üzen tek konu, futbolcularımıza yönelik ağır, haksız eleştiriler. Onlar da insan bizim gibi. Eleştiriler haksız ve ağır olduğunda etkilenebilirler."
"3. LİG'DE OYNAYAN BİR FORVETTEN BAHSETTİLER"
"O kadar değişik bir noktadayız ki geçen seferki basın toplantısında bana 3. Lig'de oynayan 31 yaşında bir forvetten bahsettiler bana. 31 yaşındaki forveti kadroya almamı istediler açıkçası."
"FUTBOLCULARIMIZA DESTEK VERİN"
"Sizden ricam, futbolcularımıza destek verin. Destek verdiğinde ağır, haksız eleştiriler olduğunda nasıl ki yüzde 5, yüzde 10 performans kaybı olabilir. Desteklediğinizde tam tersi yüzde 5, yüzde 10 fazla performans verebilirler. Bu kim olursa olsun aynısını hisseder. Onlar da duygusal bir varlık bizler gibi. O yüzden en iyi şekilde destek vermemiz gerektiğine inanıyorum."