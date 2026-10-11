Vincenzo Montella'dan ayrılık sonrası ilk açıklama

"Özverili mücadeleleri, emekleri ve bağlılıkları için oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Teknik direktörlük görevimin sona ermesinin ardından kendilerinden aldığım sayısız sevgi dolu mesaj, aramızdaki bu güçlü bağın bir kez daha kanıtı oldu.

Bitmek bilmeyen emekleri için teknik ekibime ve tüm çalışma arkadaşlarıma; bana duydukları güven için Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na ve Türkiye Futbol Federasyonu’na; her şeyden önemlisi, eşsiz tutkuları ve dünyanın dört bir yanında bizlere verdikleri destek için taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."