Vincenzo Montella'dan ayrılık sonrası ilk açıklama
11.10.2026 15:36
A Milli Takım'daki görevi sona eren Vincenzo Montella, ayrılık sonrası veda paylaşımı yaptı.
A Milli Takım'da teknik direktörlük yapan Vincenzo Montella'nın görevi, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama sonrası son bulmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Dünya Kupası'na veda ve üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası eleştirilen İtalyan çalıştırıcı ile yola devam etmeme kararı almıştı.
Tecrübeli teknik adam, ayrılık sonrası veda mesajı paylaştı. Montella'nın vedasında şu sözler yer aldı:
"BENİM İÇİN BÜYÜK ONURDU"
"Her güzel hikayenin bir sonu vardır ancak bazı yolculuklar, futbolun çok ötesinde izler bırakır.
Türkiye A Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapmak benim için büyük bir onurdu.
Üç yıl önce bu güzel ülkenin milli takımını yönetmek üzere göreve getirildim. Bu nedenle, yolculuğumuzun başlangıcında bana inanan, güvenlerini ve takdirlerini esirgemeyen dönemin Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi’ye ve ekibine yürekten teşekkür etmek istiyorum."
"YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİM"
"Özverili mücadeleleri, emekleri ve bağlılıkları için oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Teknik direktörlük görevimin sona ermesinin ardından kendilerinden aldığım sayısız sevgi dolu mesaj, aramızdaki bu güçlü bağın bir kez daha kanıtı oldu.
Bitmek bilmeyen emekleri için teknik ekibime ve tüm çalışma arkadaşlarıma; bana duydukları güven için Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na ve Türkiye Futbol Federasyonu’na; her şeyden önemlisi, eşsiz tutkuları ve dünyanın dört bir yanında bizlere verdikleri destek için taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."
"BİRLİKTE ÖZEL BİR HİKAYE YAZDIK"
"Birlikte unutulmaz anlar yaşadık, tarihi başarılara imza attık, zorlukların üstesinden geldik ve bu ülkenin tarihinde özel bir hikaye yazdık. Tüm bu anıları ve Türk halkının bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım.
Futbol yalnızca sonuçlardan ve kupalardan ibaret değildir. Bana göre, bir teknik adamın bir ülkeden ayrılırken nasıl hatırlandığı, sahada elde ettiği başarılar kadar önemlidir. Oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum.
Teşekkürler Türkiye. Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak."
TFF'nin Montella ile ayrılık mesajında şöyle denilmişti:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, A Milli Takımımızda 3 yılı aşkın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştır.
TFF olarak, A Milli Takım'daki görev süresi boyunca Milli Takımımıza yaşattığı ilklerle dolu başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler için Vincenzo Montella'ya samimiyetle teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde sonsuz başarılar dileriz."
A MİLLİ TAKIM GRAFİĞİ
52 yaşındaki çalıştırıcı, A Milli Takım'ın başında çıktığı 40 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi alarak 1.70'lik puan ortalaması tutturmuştu.