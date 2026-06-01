Vincenzo Montella'dan ayrılık sorusuna cevap. "Menajerime söyledim"
01.06.2026 23:34
Son Güncelleme: 01.06.2026 23:37
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya maçı sonrası konuştu.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında özel maçta Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlılar, Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"TÜRK HALKINA MESAJIM VAR"
"Çok memnunum oyundan ve skordan. Ciddi bir şekilde sahaya çıktık, duruşumuzu sergiledik. Daha az oynayan oyuncuları gördük. Gol yemeden bitirdik, ayrıca mutluyuz. Türk halkına mesajım; enerjimiz tavan. Biz, herkesi gururlandırmak istiyoruz. Milletimizi mutlu etmek istiyoruz, yüreğimizle sahada olacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
"YÜZDE 100'E GELMEYE ÇALIŞACAĞIZ"
"İki haftaya yakın zamanımız var. Kondisyonunu bulması gereken oyuncular var. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler... Arda için da çok önemli yarım saat gördük. Ferdi Kadıoğlu da ufak sakatlıkla geldi. Daha antrenman yaptıramadık. İlk maça yüzde 100 olmasa bile yüzde 100'e yakın bir duruma getirmeye çalışacağız."
CAN UZUN, ARAL ŞİMŞİR VE DENİZ GÜL CEVABI
"Can Uzun, Aral Şimşir ve Deniz Gül'ün performanslarından memnunum. Zaten bu performansı verebileceklerini biliyorduk. Milli Takım'a entegre oluyorlar, onlar için ayrı mutluyum. Bugünü değil, geleceği de planlıyorum. Can Uzun, 2. Lig'de oynarken de çağırdım ve oynattım. Kenan Yıldız, Juventus'un ikinci takımında oynarken de buradaydı. O yüzden gençleri de buraya dahil etmemiz çok değerli. Can Uzun ve Deniz Gül'e inanıyorum! İnanmıyor olsaydım, burada olmazdım!"
AYRILIK İDDİALARINA YANIT
Soru: "Dünya Kupası sonrası Milli Takım'dan ayrılmak istiyor musunuz?"
Vincenzo Montella: "Açıkçası kendim de söyledim, yorum bile yapmak istemiyorum! Bütün enerjim ve sevgim, Milli Takım için... Menajerime de 'Birisi ararsa, bana getirme' dedim. Bütün odak noktam burası."