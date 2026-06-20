Vincenzo Montella'dan basın toplantısında o soruya tepki. "Bunu söylemenize şaşırıyorum"
20.06.2026 09:08
Son Güncelleme: 20.06.2026 09:14
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaştı.
San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan müsabaka, Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından henüz puanı bulunmayan ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti.
Millilerin teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"50 YILDA BİR DENK GELİR AMA BİZE İKİ KEZ GELDİ"
"Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım, normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize iki maçta denk geldi! İki maçta 65 şut var! topla oynamayı söylemiyorum bile! Kader bizden yana değildi!"
"NASİPTEN ÖTE YOL YOK"
“Futbolcularımıza, kafalarını kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya nasipten de öte yol yok.”
"KİMSE KENDİNİ GERİ ÇEKMEDİ"
"Her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteğim sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi, herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı maalesef..."
"SANTRFOR DEMEK KOLAYA KAÇMAK OLUR"
Soru: "Kadromuzdaki tek santrforu ilk maçta 10 dakika kullandık, bugün de rakip 10 kişi kaldıktan 22 dakika sonra kullandık. Yorumunuz ne olur?"
Montella: "Barış Alper Yılmaz'ı soktuk, sonra ikinci forveti aldık. Maçın gidişatına göre karar aldım. Performansla alakası yok. 'Her şeyi bir santrfor değiştirirdi' demek kolaya kaçmak olur. Oyuncularıma karşı olumsuz düşüncem yok! Herkes çok çalıştı ve bu yüzden daha da üzgünüm! 65 şut var, rakipler çok az pozisyonla kazandı."
"KADER BİZDEN YANA DEĞİLDİ"
"Tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum! 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor! Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını açıklayabilirse, ben de öğrenmeye hazırım! Biz gidiyoruz olmuyor ama rakip geliyor ilk şutta oluyor! Rakip ceza sahasında daha iyi olabilirdik ama bu durum, futbolcularımı eleştirmemi gerektirmiyor. Eğer rakip ceza sahasına giremeseydik, o zaman problem olduğunu söyleyebilirdik. Basit gibi oluyor ama kader bizden yana değil gibiydi... Bir tane atsak, daha farklı olurdu. Daha fazla ne yapabilirdik, düşünüyorum ama yok! Olmayınca olmuyor..."
"OYUNCULARIMIZ ETKİLENDİ"
"Bu saatten sonra büyük turnuvalarda oynamayı sürdürmemiz gerekiyor. Dünya Kupası'nda hep olmalıyız. Belki bilinçaltında 24 sene sonra burada olmak oyuncularımızı etkiledi. A Milli Takım'ın bu alışkanlığı kazanması ve turnuvalara gitmesi gerekiyor. Sonra daha iyi olacak."
"BİR YAPI OLUŞTURUYORUZ"
"Ozan Kabak'a saygı duyuyorum. Arkadaki iki stoperin birbirini destekliyor olması lazım. Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ile uyumlu oynuyor. Ozan Kabak da olabilirdi, başkası da oynayabilirdi. Bir yapı oluşturuyoruz, bu da bize iyi sonuçlar getirdi. Genç oyuncular var ve olgunlaşıyorlar. Sürekli yeni ve genç oyuncuları süreçte tutarak, çekirdek kadro geliştireceğiz. Bundan sonraki turnuvalarda da olmak istiyoruz."