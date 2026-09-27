Vincenzo Montella'dan Berke Özer cevabı. "İyi biliyorsunuz, aramadı"
27.09.2026 20:34
Son Güncelleme: 27.09.2026 20:42
A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile kozlarını paylaşacak.
Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.
A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"YÜREĞİM TÜRKİYE İÇİN ATACAK"
"İki sene önce de hazırlık maçında karşılaşmıştık. Benim için duygusal oluyor ama ben uzun süredir buradayım. Kendimi sizden biri gibi hissettim. Aklınız kalmasın, her zaman sizin için mücadele edeceğim. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da yarın sahaya çıktığımızda yüreğim Türkiye için atacak."
ORKUN KÖKÇÜ CEVABI
"Orkun hakkında neler konuşulduğu konusunda fazla bilgim yok ama son dönemlerde kendi kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan çıkıyordu. Kendisine teşekkür ediyorum, burada kalmak istedi ve mücadele ediyor, geri dönmek istiyor. Bugün de tam olarak antrenman yapmadı. Onu da bizimle görmek istiyoruz. Umarım yarından itibaren bizimle olabilir."
"KAZANDIĞIMIZDA SARIŞIN, YAKIŞIKLI OLUYORUZ"
"Ben futbolcu olsam bu tarz maçlarda çok motive olurum. Zihinsel olarak bu tarz maçlarda çok önemli. Kazandığımızda çok uzun boylu, sarışın ve yakışıklı oluyoruz; kaybettiğimizde de aynı şekilde tersi oluyor. Çok kısa aralıklarla oynadığımız için birçok konuda değişkenlik gösteriyor. Gelecek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kademeli şekilde biliyoruz ki her zaman nasıl daha ileri gideriz, onun düşüncesiyle çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda da hiçbir zaman değişmeyecek."
"BU KONUDA SIKINTIMIZ VAR"
"Kerem ve Barış, 3 senedir benimleyken pozisyonları dışında oynadılar her maçı çünkü o konuda sıkıntımız var. Ama futbolcular, milli takımda farklı bir pozisyonda oynasalar bile sonuna kadar mücadele ediyorlar. Deniz Gül'ü de yanımıza alıp yetiştirdik, şimdi daha fazla süre almaya başladı. Sadece şunu bilin; kendi pozisyonlarında oynamıyorlar ama her şeyi yapmaya çalışıyorlar milli takım için. Bu yüzden onlara daha fazla sahip çıkmalıyız."
BERKE ÖZER YANITI
"Benden daha iyi biliyorsunuz Berke Özer sürecini. Açıkçası kendisinden herhangi bir telefon almadım. O yüzden şu an bunu konuşmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum."