Vincenzo Montella'dan ilginç sözler. "Dünya Kupası'na gidişimiz dengemizi bozdu"
06.10.2026 00:47
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında İtalya deplasmanına çıktı.
Ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve üst üste 4. kez mağlup oldu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İtalyan çalıştırıcının sözleri şöyle:
"BEN ÇOK UMUTLUYUM"
"Futbolcularımızı tebrik ederim. İtalya'dan daha fazla maçtaydık. Şut şansı vermeden gol yedik, enteresan! Duran toptan basit konsantrasyon hatası ile öne geçtiler. Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Uluslar Ligi'nde tam kadro mücadele edemedik. Bu deneyimler, bu seviyede önemli. Bu seviyede ilk kez 4 maç üst üste yaptık. Avrupa Şampiyonası için bu deneyimleri kullanacağız tabii ki..."
"İLK KEZ BU SEVİYEDEYİZ"
"Taktiksel olarak çok iyi oynadık ama sonuç istediğimiz gibi değildi! Avrupa Şampiyonası için gerekenleri alacağız. Fark yaratabilecek eksiklerimiz vardı, bu futbolcuların olmamasını hissettik. Seviye derken bazen yanlış anlaşılıyorum. Bu seviyede deneyim kazanmalıyız. Kendimizi tarttığımız ilk kez böyle bir seviye oldu tarihimizde... Eşit seviyede mücadele ettik ve geleceğe umutla bakıyoruz. 3 değişiklik yaptılar, piyasa değerleri 350-450 milyon euro! Takım olarak taktiksel anlamda çok iyi oynadık."
"DÜNYA KUPASI'NA GİDİŞİMİZ DENGEMİZİ BOZDU"
"Dünya Kupası başarısı, dengelerimizi bozmuş olabilir! Ülkemizde beklentiler yükseldi! Bu 4 maçlık dönemden bahsetmiyorum. Beklenti yükseldikçe, hepimiz daha fazlasını istedik! Bizler de... Futbolcular ve bizler için gösterilen sevginin farkındayız. Nereye gidersek, arkamızdan ordu geliyor. 4 maçın 3'ünde eşit seviyede oynadık. Gurur duymaları gerekmiyor, istediğimiz sonuçlar olmadı ama geleceğe umutla bakacak oyunlar oldu Oyun kurgularımızı geliştirmeye devam ettik."
"GOL ATAMAYINCA BÖYLE OLUYOR"
"Kolektif bir problem olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir sorun olsa, bu seviyedeki rakiplere bu kadar pozisyon üretemezdik. Belçika maçında da çok fazla rakip kaleye gittik, üstün oynamaya çalıştık. Bu tarz soruları cevaplamak bazen çok zor. Gol atan olunca, değerlendirmeler eksik kalıyor. Gol atamayınca, işler sizin aleyhinize dönüyor. Pozisyonları değerlendiremedik, rakipler ufak bir hatanız affetmiyor."