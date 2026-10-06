Vincenzo Montella'dan ilginç sözler. "Dünya Kupası'na gidişimiz dengemizi bozdu"

"Taktiksel olarak çok iyi oynadık ama sonuç istediğimiz gibi değildi! Avrupa Şampiyonası için gerekenleri alacağız. Fark yaratabilecek eksiklerimiz vardı, bu futbolcuların olmamasını hissettik. Seviye derken bazen yanlış anlaşılıyorum. Bu seviyede deneyim kazanmalıyız. Kendimizi tarttığımız ilk kez böyle bir seviye oldu tarihimizde... Eşit seviyede mücadele ettik ve geleceğe umutla bakıyoruz. 3 değişiklik yaptılar, piyasa değerleri 350-450 milyon euro! Takım olarak taktiksel anlamda çok iyi oynadık."