Vincenzo Montella'dan istifa sorusuna yanıt. "Futbolcularla konuşurum"

Soru: "İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve kendisine tepkiler oldu! Kendisi ile ilgili yaptırım bekliyor mu?"

Vincenzo Montella: "Bu takım üç sene önce C Ligi'ndeydi, sonra benimle B Ligi'ni kazandık. Bugün A Ligi'ndeyiz. Seviyeler bu ligde farklı. Üç günde bir bu seviyede oynamanın kolay olmadığını söyledim. Bu bahane değil ama alışkanlıklarımız dışında bir durumla karşı karşıyayız. Maçtan önce okudum kadro değerlerini; İtalya 840 Milyon euro, Türkiye 417 Milyon euro! Gazetelerde sanki bizi kolay bir maç bekliyor gibi hava vardı. Futbolcularıma kolay olmayacağını söyledim. İlk yarı çok kötü başladık ve alışılmışın dışında 30 dakika sergiledik. Islıklanma ve yuhalanmayı da hak ettik diyebiliriz. Başkan ile sadece galibiyetlerde değil, mağlubiyetlerde de konuşuruz. Buralara hep beraber geldik ve bunun sebebi de birbirimize yardım ettik. Buradan ders almalıyız. Öz güveni kaybetmeden kendi futbolumu oynayarak devam etmeliyiz."

"FUTBOLCULARLA KONUŞURUM"

Soru: 150 Milyon euro değeri olan Bosna Hersek, bu İtalya'yı yendi ve Dünya Kupası'na katıldı. Biz, Dünya Kupası'nda da iyi değildik ve bu turnuvada da iyi değiliz! İtalya'da Belçika sonrası 8 oyuncu değişti ama rahat kazandı. 8 senedir Türkiye'de yaşıyor ve Türkçe de biliyor... Bursa'da 40 bin kişi istifa diye bağırdı. Hacıosmanoğlu karakterli bir duruş sergiledi ve stadı terk etti, kendisi istifa etmeyi düşünüyor mu?"

Vincenzo Montella: "Hayır! Yaptığım çalışmalara inanıyorum! Önemli teklifler aldığımda bile gitmedim! Oyuncularımıza inancım devam ediyor! Futbolcularımın arkasındayım! Onlarla birlikte buralara nasıl geldiysek, buradan devam etmesini de biliriz. İstifa durumu olursa futbolcularımla konuşurum! Ama öyle bir gündemimiz yok!"