Vincenzo Montella'dan istifa sorusuna yanıt. "Futbolcularla konuşurum"
29.09.2026 01:03
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçı sonrasında konuştu.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. maçında İtalya ile karşılaştı.
Milliler, Bursa'da oynanan müsabakadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve turnuvaya 2'de 0 ile başladı.
Karşılaşmada tribünler tarafından tepki gösterilen teknik direktör Vincenzo Montella, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"YUHALANMAYI HAK ETTİK"
"Aslında maça rakibe göre yaklaşamadık! Üç günde bir bu seviyede Milli Takım olarak bu alışkanlığınız yok! Bu beni üzüyor! 3-1'den sonra daha iyi başladık ve bir golümüz iptal oldu! İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik. İkinci yarı hareketlendik ama alışkanlığımız olmadığı için... Maçları analiz ederken sakin kalmaya ve futbolcuları motive etmeye çalışıyoruz. Ama genel olarak üç günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlığımız yok. Maçtan dersimizi alacağız. 30 dakikayı iyi analiz etmeliyiz. Öz güveni kaybetmemeliyiz. Buralara biz geldik. Yeniden en iyi şekilde sahada olarak mücadeleye devam edeceğiz."
İSTİFA CEVABI
Soru: "İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve kendisine tepkiler oldu! Kendisi ile ilgili yaptırım bekliyor mu?"
Vincenzo Montella: "Bu takım üç sene önce C Ligi'ndeydi, sonra benimle B Ligi'ni kazandık. Bugün A Ligi'ndeyiz. Seviyeler bu ligde farklı. Üç günde bir bu seviyede oynamanın kolay olmadığını söyledim. Bu bahane değil ama alışkanlıklarımız dışında bir durumla karşı karşıyayız. Maçtan önce okudum kadro değerlerini; İtalya 840 Milyon euro, Türkiye 417 Milyon euro! Gazetelerde sanki bizi kolay bir maç bekliyor gibi hava vardı. Futbolcularıma kolay olmayacağını söyledim. İlk yarı çok kötü başladık ve alışılmışın dışında 30 dakika sergiledik. Islıklanma ve yuhalanmayı da hak ettik diyebiliriz. Başkan ile sadece galibiyetlerde değil, mağlubiyetlerde de konuşuruz. Buralara hep beraber geldik ve bunun sebebi de birbirimize yardım ettik. Buradan ders almalıyız. Öz güveni kaybetmeden kendi futbolumu oynayarak devam etmeliyiz."
"FUTBOLCULARLA KONUŞURUM"
Soru: 150 Milyon euro değeri olan Bosna Hersek, bu İtalya'yı yendi ve Dünya Kupası'na katıldı. Biz, Dünya Kupası'nda da iyi değildik ve bu turnuvada da iyi değiliz! İtalya'da Belçika sonrası 8 oyuncu değişti ama rahat kazandı. 8 senedir Türkiye'de yaşıyor ve Türkçe de biliyor... Bursa'da 40 bin kişi istifa diye bağırdı. Hacıosmanoğlu karakterli bir duruş sergiledi ve stadı terk etti, kendisi istifa etmeyi düşünüyor mu?"
Vincenzo Montella: "Hayır! Yaptığım çalışmalara inanıyorum! Önemli teklifler aldığımda bile gitmedim! Oyuncularımıza inancım devam ediyor! Futbolcularımın arkasındayım! Onlarla birlikte buralara nasıl geldiysek, buradan devam etmesini de biliriz. İstifa durumu olursa futbolcularımla konuşurum! Ama öyle bir gündemimiz yok!"
"BARIŞ VE KEREM'İN HEYKELLERİNİ DİKERİM"
"Önemli eksiklerimizin olması, oyuncu değişikliklerini etkiledi. A Ligi'nde tam kadro mücadele etmek isterdim. Futbolcuların sadece benim değil, hepinizin desteğine ihtiyacı var. Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu uzun süredir Milli Takım'da kendi pozisyonları dışında oynuyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Pozisyon dışı oynayan bu iki futbolcuya desteğimi hiç çekmem ve heykellerini dikerim! Milli Takım'a herkesin sahip çıkması lazım."