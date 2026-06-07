Vincenzo Montella'dan maç sonunda mesaj. "Kimsenin şüphesi olmasın"

"Sorumluluklarımız yüksek. Ülkemizi temsil ederken yüreğimizle sahada olmalıyız ve en iyisini yapmalıyız. Futbol; bir ülkenin en iyi tanıtımıdır. Biz de elimizden geleni sahada yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın."