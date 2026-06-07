Vincenzo Montella'dan maç sonunda mesaj. "Kimsenin şüphesi olmasın"

07.06.2026 03:27

NTV - Haber Merkezi

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Venezuela maçı sonrası konuştu.

Vincenzo Montella'dan maç sonunda mesaj. "Kimsenin şüphesi olmasın"
Anadolu Ajansı

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında özel maçta Venezuela ile karşılaştı.

 

Ay-yıldızlılar, 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

 

Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

 

İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN YERLERİ NOT ALDIK" 1
Resmi Kurum

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN YERLERİ NOT ALDIK"

"Bireysel isabet yüzdesi takımla oynadık, bunu biliyorduk. Kazandığımız için mutluyuz ama geliştirmemiz gereken yerleri not aldık."

"SEVGİ VE TUTKUYU HİSSETTİK" 2
Resmi Kurum

"SEVGİ VE TUTKUYU HİSSETTİK"

"Bugün sevgiyi ve tutkuyu çok hissettik. Nereye gidersek gidelim taraftarlarımız bizimle.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN" 3
Reuters

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

"Sorumluluklarımız yüksek. Ülkemizi temsil ederken yüreğimizle sahada olmalıyız ve en iyisini yapmalıyız. Futbol; bir ülkenin en iyi tanıtımıdır. Biz de elimizden geleni sahada yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın."

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