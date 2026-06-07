Vincenzo Montella'dan maç sonunda mesaj. "Kimsenin şüphesi olmasın"
07.06.2026 03:27
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Venezuela maçı sonrası konuştu.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında özel maçta Venezuela ile karşılaştı.
Ay-yıldızlılar, 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN YERLERİ NOT ALDIK"
"Bireysel isabet yüzdesi takımla oynadık, bunu biliyorduk. Kazandığımız için mutluyuz ama geliştirmemiz gereken yerleri not aldık."
"SEVGİ VE TUTKUYU HİSSETTİK"
"Bugün sevgiyi ve tutkuyu çok hissettik. Nereye gidersek gidelim taraftarlarımız bizimle.
"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"
"Sorumluluklarımız yüksek. Ülkemizi temsil ederken yüreğimizle sahada olmalıyız ve en iyisini yapmalıyız. Futbol; bir ülkenin en iyi tanıtımıdır. Biz de elimizden geleni sahada yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın."