Vincenzo Montella'dan olay itiraf. "Farklı farklı teklifler gelmiştir"
24.09.2026 20:56
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fransa maçı öncesinde konuştu.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'yı ağırlayacak.
Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"HAK ETTİKLERİ İÇİN BURADALAR"
"Çok önemli eksiklerimiz var. Hakan, Kenan, Mert Müldür ve ayrıca Orkun’un da ufak bir sakatlığı var ama ona ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugünlerde bizimle kaldı, yetişmeye çalışıyor. Ama biz listemizde olan bütün futbolculara güveniyoruz. Buradalarsa burayı hak ettikleri için buradalar."
"GÜVEN KONUSUNDA BİR SIKINTI YOK"
"Dünya Kupası’nda çok büyük bir üzüntü yaşadık. Ama şimdiki zamana geçmişten gelen başarısızlık ve başarıları getirmemek lazım. Gördüğümüz kadarıyla herkes iyi durumda. Güven konusunda da bir sıkıntı yok. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz. Yarın da o maçlardan birini yaşayacağız."
DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: "Önümüzde 4 zorlu maç var. Allah korusun olumsuz sonuçlar halinde, baskılara göğüs germek anlamında neler söylersiniz?"
Vincenzo Montella: "Daha direkt sorabilirdiniz. Alınmazdım."
"FARKLI FARKLI TEKLİFLER GELMİŞTİR"
"Ben A Milli Futbol Takımı’na çok çok bağlıyım. 21 Eylül’de biz geldiğimizde Avrupa Şampiyonası’na giderken sorunlar yaşayan bir dönemde geldik ve tarihimizde ilk defa birinci olarak elemelerden çıkarak Avrupa Şampiyonası’na gittik. Sonrasında Uluslar Ligi’nde bu seviyeye çıktık. Bunlar çok güzel günlerdi hepimiz için. Ben milli takımda devam etmek istedim çünkü buradaki işimin bittiğine inanmıyorum. Daha başarmamız gereken ve katetmemiz gereken yolun olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası’ndan sonra herhangi bir şekilde kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi, çok büyük bir üzüntü içerisinde ayağa kalkmak istedim. Çünkü daha güzel günler yaşayabileceğimizi biliyorum. Belki bu dönemlerde bana farklı farklı teklifler de gelmiştir ama ben hiçbir şekilde onları dinlemedim çünkü kalbimin burada olduğuna inanıyorum."