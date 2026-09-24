Vincenzo Montella'dan olay itiraf. "Farklı farklı teklifler gelmiştir"

"Ben A Milli Futbol Takımı’na çok çok bağlıyım. 21 Eylül’de biz geldiğimizde Avrupa Şampiyonası’na giderken sorunlar yaşayan bir dönemde geldik ve tarihimizde ilk defa birinci olarak elemelerden çıkarak Avrupa Şampiyonası’na gittik. Sonrasında Uluslar Ligi’nde bu seviyeye çıktık. Bunlar çok güzel günlerdi hepimiz için. Ben milli takımda devam etmek istedim çünkü buradaki işimin bittiğine inanmıyorum. Daha başarmamız gereken ve katetmemiz gereken yolun olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası’ndan sonra herhangi bir şekilde kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi, çok büyük bir üzüntü içerisinde ayağa kalkmak istedim. Çünkü daha güzel günler yaşayabileceğimizi biliyorum. Belki bu dönemlerde bana farklı farklı teklifler de gelmiştir ama ben hiçbir şekilde onları dinlemedim çünkü kalbimin burada olduğuna inanıyorum."