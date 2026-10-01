Vincenzo Montella'dan şaşırtan sözler. "Her maçı kazanmalıyız gibi bir baskı yapmayın"
01.10.2026 21:16
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar Ligi'ndeki Belçika maçı öncesinde konuştu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma, Belçika'nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.
Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İtalyan çalıştırıcının sözleri şöyle:
"HER MAÇI KAZANMAMIZ GEREKİYOR BASKISINI YAPMAYALIM"
"Taktiksel olarak çok fazla değişiklik yok. FIFA sıralamasında 8. olan ve kaliteli bir kadroya sahip bir takımla karşılaşacağız. Bizde ise eksikler hissediliyor. Hakan Çalhanoğlu, Kenan ve Orkun'un eksikliğini hissediyoruz. A Ligi'ne alışkın değiliz. İtalya maçının ilk yarısında çok çok kötüydük, ikinci yarıda iyi reaksiyon gösterdik. Farklı şeyler olabilirdi. A Ligi'ne gelen takımlar arasında burada kalma başarısı gösteren takım sayısı çok az. Genellikle her sene 4 takımdan 3'ü düşüyor, böyle bir istatistik var. Ama biz kazanmak istiyoruz, kazanmak için yapıyoruz bu işi. Futbolculara 'her maçı kazanmamız gerekiyor' diye baskı yapmayalım. Bilinçli hareket ettiğimizde sonuçlar almaya başlayacağız."
"BU SEVİYELERE ALIŞMALARI GEREKİYOR"
"Gençlere fırsat vermeyi seviyorum. Onları benim bakış açıma göre kademeli şekilde katma değer oluşturarak takıma katmamız gerektiğini düşünüyorum. Gençlere sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz alışmaları gerekiyor bu seviyelere. Çünkü bu maçlara baktığınızda zorluk seviyesi Dünya Kupası yarı finali derecesi gibi. Bu yüzden eleştirilere dikkat edelim. Bir hoca, takımda mekanizmaların çalışmadığını gördüğünde endişelenir. Bu tarz dönemler olabilir. Dünya Kupası'nda yaşadığım gibi, futbolda bunlar var olan şeyler."
"GALİBİYETİN BİN BABASI VAR, MAĞLUBİYETLER ÖKSÜZ"
"Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı, yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var: Galibiyetin bin tane babası vardır, mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim. Beni rahatsız eden tek şey, futbolcularımıza tabiri caizse saldırı oluşuyor. Sanki üç senedir başka birisi vardı da bizi bu seviyeye o getirdi, biz gelmedik. Sanki buraya onlarla gelmedik, bu başarıları onlar da yaşamadı. Buradaki futbolcularımız ülkelerini en iyi şekilde temsil ediyor. Bir şey olduğunda onları ben ikaz ediyorum, İtalya maçının devre arasında olduğu gibi. Bana karşı eleştiriler yapıldığında bu konuda beni çok etkilemiyor. Ama futbolcularıma karşı çok fazla eleştiri yapıldığında, bu kadar mücadele içinde ülkelerini çok iyi temsil etmeye çalışıyorlarken, onlara bu kadar çok eleştiri yapılmasını hak ettiklerini düşünmüyorum."
"ÖYLE ELEŞTİRİLER OLDU Kİ..."
"Can Uzun konusunda da çok eleştiri almıştım. Son iki maçtır oynadı ve son maçını hatalı geçirdi futbol anlamında. Öyle eleştiriler oldu ki sanki artık hiç daha oynamaması gerekiyormuş gibi lanse edildi. Bunlar bizim futbolcularımız, kenara atılmamaları gerekiyor."