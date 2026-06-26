Vincenzo Montella'dan sitem. "Saldırıları hak etmediler"
26.06.2026 07:47
Son Güncelleme: 26.06.2026 07:57
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD maçı sonrası açıklama yaptı.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Türkiye ile ABD karşı karşıya geldi.
Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-2'lik skorla ay-yıldızlılar oldu.
Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"HERKES DUYGUSALLAŞTI"
"Tabii ki şunu söylemem lazım; 90+8'de Kaan'ın ve hepimizin sevinci bir haftadır nasıl hazırlandığımızı gösteriyor. Bu takım bunu hak etmedi! Başkanımız ve futbolcularımız için iyi oldu. Herkes duygusallaşıştı, ben de... Onurumuz için oynadık, galibiyet önemliydi. Başardık ve mutluyuz."
"HERKESE GÖSTERDİK"
"Şuna çok inanıyorum; Kimi çağırdıysak; hepsi ilk 11 oyuncusu! 1. dakikada gol yedik, ne yaptığımızı bilen bir takım olmasaydık bu maçı çeviremezdik. Bunu herkese gösterdik. İlk iki maçta da bu ruhu gösterdik ama futbolda bazen olmuyor!"
"SALDIRILARI HAK ETMEDİLER"
"Futbolcularımız bu kadar spesifik saldırıları hak etmedi! Tekrar ayağa kalkma günü..."
"BİN ZAFERE DENK GALİBİYET"
"Bugünkü galibiyet, bin tane zafere denk oldu. İlk maçta top direkten içeri girebilirdi ama dışarı gitmeyi tercih etti. İkinci maçta da benzer şeyler. Enstantane oyunu bu... Daha farklı şeyler olabilirdi ama durum bu."
"KAMP YERİ DEĞİŞTİRİLEMEDİ"
Soru: "Kamp merkezi için haberler ve eleştiriler var. Olumsuz anlamda etkilendiniz mi?"
Vincenzo Montella: "İdeal koşullar içinde olmadık ama anlık olarak adapte olmamız gerekiyordu. Kasımda elemelerden çıksaydık, farklı olurdu. Mart sonu ve nisan başında Dünya Kupası'na katılmayı garantiledik. Kısa sürede bu organizasyonları yapmak mümkün gözükmüyordu. Anlık bir şekilde adapte olmamız lazımdı. Kime kısa sürelerden dolayı kamp yerini değiştiremedi."