Vinicius Junior için kritik hafta: Arsenal fırsat kolluyor

Vinicius’un sözleşmesi konusunda 2023 yılında da benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. Önceki kontratının son yılına giren Brezilyalı futbolcu, Real Madrid ile anlaşarak sözleşmesini 2027’ye kadar uzatmıştı.

Yeni kontrat görüşmelerinin ise maaş ve oyuncunun takım içindeki statüsü konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yavaşladığı ifade ediliyor.

Vinicius’un, Kylian Mbappe’nin transferinden önce uzun yıllar takımın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olması nedeniyle bunun mali açıdan da karşılık bulmasını istediği belirtiliyor.

Brezilyalı futbolcunun, Real Madrid’in en yüksek ücret alan yıldızı olarak tanınmayı talep ettiği öne sürülüyor. Kulübün maaş listesinin zirvesinde ise Mbappe bulunuyor.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez yönetiminin, takım içindeki ücret dengesini koruma konusunda taviz vermek istememesi müzakerelerin önündeki başlıca sorunlardan biri olarak gösteriliyor.