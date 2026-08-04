Vinicius Junior için kritik hafta: Arsenal fırsat kolluyor
04.08.2026 00:28
Real Madrid, geleceği belirsizliğini koruyan Vinicius Junior ile sözleşme görüşmelerine bu hafta yeniden başlayacak. İngiltere Premier Lig şampiyonu Arsenal ise Brezilyalı yıldızın durumunu yakından takip ediyor.
Londra ekibinin, Real Madrid ile yeni sözleşme konusunda anlaşamaması halinde Vinicius’u sol kanat için öncelikli hedeflerinden biri olarak değerlendirdiği belirtiliyor.
Dünyanın en etkili hücum oyuncularından birinin Arsenal’e transfer olma ihtimali taraftarlar arasında büyük heyecan yaratsa da Vinicius’un bu yaz gerçekten satışa çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz netlik kazanmış değil.
Real Madrid ile oyuncunun temsilcileri yaklaşık 18 aydır yeni kontrat üzerine görüşüyor. Vinicius’un mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona erecek.
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE YENİDEN BAŞLIYOR
Brezilya ile Dünya Kupası’nda mücadele eden Vinicius, tatilinin ardından pazartesi günü Real Madrid’e döndü. Sağlık kontrollerinden geçen 26 yaşındaki futbolcu, sezon öncesi çalışmalarına başladı.
Vinicius, bu hafta Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho yönetiminde ilk kez antrenman yapıyor. Portekizli teknik adamın, yıldız oyuncunun kulüpte kalmasını ve uzun vadeli yeni sözleşmeye imza atmasını istediği aktarılıyor.
Vinicius’un da Santiago Bernabeu’da kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak sözleşmesinin gelecek yaz sona erecek olması, Real Madrid üzerindeki baskıyı artırıyor.
İspanyol kulübü, yeni kontrat konusunda anlaşma sağlanamaması halinde oyuncuyu 2027 yazında bonservis bedeli almadan kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Vinicius, ocak ayından itibaren yabancı kulüplerle gelecek sezon için görüşme hakkı elde edebilecek.
Bu nedenle Real Madrid yönetimi, yaz transfer dönemi sona ermeden önce oyuncunun geleceğini netleştirmek istiyor.
ÖNCEDEN DE BENZER SÜREÇ YAŞANMIŞTI
Vinicius’un sözleşmesi konusunda 2023 yılında da benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. Önceki kontratının son yılına giren Brezilyalı futbolcu, Real Madrid ile anlaşarak sözleşmesini 2027’ye kadar uzatmıştı.
Yeni kontrat görüşmelerinin ise maaş ve oyuncunun takım içindeki statüsü konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yavaşladığı ifade ediliyor.
Vinicius’un, Kylian Mbappe’nin transferinden önce uzun yıllar takımın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olması nedeniyle bunun mali açıdan da karşılık bulmasını istediği belirtiliyor.
Brezilyalı futbolcunun, Real Madrid’in en yüksek ücret alan yıldızı olarak tanınmayı talep ettiği öne sürülüyor. Kulübün maaş listesinin zirvesinde ise Mbappe bulunuyor.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez yönetiminin, takım içindeki ücret dengesini koruma konusunda taviz vermek istememesi müzakerelerin önündeki başlıca sorunlardan biri olarak gösteriliyor.
''HAYALLERİMİN KULÜBÜ''
Taraflar arasındaki mali görüş ayrılıklarına rağmen Vinicius, daha önce Real Madrid’i “hayallerinin kulübü” olarak nitelendirmiş ve burada uzun yıllar kalmak istediğini açıklamıştı.
Real Madrid yönetiminin de görüşmelerin kısa süre içinde olumlu sonuçlanabileceğine inandığı belirtiliyor.
Ancak yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamaması halinde Arsenal’in devreye girmeye hazır olduğu ifade ediliyor.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, yaz transfer döneminde yapılacak takviyelerle takımın seviyesini daha da yükseltmek istediklerini açıklamıştı.
Premier Lig şampiyonluğunun ardından kadrosunu dünya çapında bir yıldızla güçlendirmeyi hedefleyen Londra ekibinin, Vinicius’u sol kanat için önemli bir seçenek olarak gördüğü bildiriliyor.
Brezilyalı yıldızın transfer edilmesi, Arsenal’in yalnızca İngiltere’de değil, Şampiyonlar Ligi’nde de kalıcı başarı hedeflediğini gösteren büyük bir hamle olacak.
Bununla birlikte Vinicius’a yakın kaynaklar, şu aşamada transfer ihtimalinin yakın olmadığını ve oyuncunun önceliğinin Real Madrid’de kalmak olduğunu belirtiyor.
Arsenal de oyuncunun sözleşmesinin son yılına girmesine rağmen transferin gerçekleşeceğine dair herhangi bir garanti bulunmadığının farkında.
Sürecin kontrolü büyük ölçüde Vinicius’un elinde bulunuyor. Brezilyalı oyuncunun Real Madrid’in yeni teklifini kabul etmesi halinde Arsenal ihtimali ortadan kalkacak. Görüşmelerin yeniden çıkmaza girmesi durumunda ise yaz transfer döneminin en dikkat çekici pazarlıklarından biri başlayabilir.