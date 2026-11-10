Voleybolda kupa mücadelesinde gergin anlar yaşandı. İki kırmızı kart çıktı

İkinci setin ortalarında iki takım arasında sıcak dakikalar yaşandı. Bir pozisyondan sonra tarafların benchleri (yedek kulübeleri) arasında tartışma çıktı.

Tartışma, araya giren teknik heyetlerin çabasıyla sona erdi. Tartışma sonrası maçın hakemi Spor Toto oyuncusu Orçun Ergün ile Akedaş Onikişubat Belediyespor oyuncusu Candido'ya kırmızı kart gösterdi.

Kırmızı kart sonucunda kurallar gereği her iki taraf da birer puan aldı. Voleybolda kırmızı kart direk ihrac anlamına gelmiyor.

Kart alan oyuncu maça devam ederken rakip takıma sayı yazılıyor ve pozisyona göre servis el değiştiriyor. Hem sarı hem kırmızı aynı elde çıkarsa, oyuncu o sette bir daha sahaya dönemiyor ve yerine yedek oyuncu devam ediyor.

Ancak kartların ayrı ellerde olması halinde oyuncu diskalifiye ediliyor.