Volkan Demirel "Yerli Haaland" demişti, sezon sonu Galatasaray'a imza atıyor
29.04.2026 09:23
NTV - Haber Merkezi
Volkan Demirel'in "Yerli Haaland" benzetmesi yaptığı milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, lig biter bitmez Galatasaray'a transfer olabilir.
Volkan Demirel'in Hatayspor Teknik Direktörü olduğu dönemde öğrencisi olan ve performansıyla öne çıkan Bertuğ Yıldırım kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Demirel'in "Yerli Haaland" benzetmesi yaptığı ve şu sıralar kariyerine Başakşehir'de devam eden Yıldırım, Galatasaray'ın forvet rotasyonu olacak.
Sözcü'de yer alan habere göre; Sarı kırmızılılar 23 yaşındaki golcü için Başakşehir'le görüşmelere başlayacak.
Genç golcü için 3 milyon Euro kasadan çıkacak.
MİLLİ TAKIMLA EURO 2024
Yıldırım, A Milli Takım'la EURO 2024'e katılmıştı.
A Milli Takım'da olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Yıldırım, “A Milli Takım, bu topraklarda yetişmiş her insanın hayalidir. Benim de hayalimdi. Geniş kadroda başladım sonra Ümit Milli Takım ile hazırlık maçı oynadım. Hocamız bana güvendiğini söyledi, tekrardan beni çağırdı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ve gururluyum.” diyerek duygularını ifade etmişti.
PERFORMANSI
Süper Lig'de 17 maça çıkan Yıldırım, 7 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.