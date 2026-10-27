Volkan Demirel'den derbi sonrası çarpıcı sözler. "Beni rahatsız etti"

"Ben bu işi hedefim olduğu için yapmak istiyorum. Beklentim olduğu için değil. Hedefimin ne olduğunu da herkes biliyor. Günün sonunda ya da başında. Evet istiyorum, arzuluyorum ama bunun zamanı var. Ben demiyorum ki yarın geleyim , Roma maçından sonra geleyim. İnsanlar öyle bir yorumluyor ki...

İnsanlar yanlış anlamasın. Herkesin bir hedefi var, benim de bir hedefim var. İnşallah bir gün o da nasip olacak. Elimizden geldiği, gücümüzün yettiği, fikrimizin döndüğü ve ağzımızın anlatabildiği kadar Fenerbahçeliliği öne koymaya çalışacağız. Benim tek derdim bu."