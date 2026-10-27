Volkan Demirel'den derbi sonrası çarpıcı sözler. "Beni rahatsız etti"
27.10.2026 13:30
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör İsmail Kartal'la ilgili konuştu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında çıktığı Galatasaray deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndü.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, eleştirilerin hedefindeki isim olurken Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Volkan Demirel, dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Kısa Paslar YouTube kanalında konuşan Demirel, şu sözleri sarf etti:
"İSMAİL KARTAL BUNU DEMEMELİYDİ"
"Fenerbahçe ilk yarıda biraz daha cesur hareket etseydi o iki golü yemeyebilirdi. Sonrasında dakikalar ilerledikçe Galatasaray'ın düşeceğini biliyordum. Buna da şahit olduk, maç içerisinde gördük.
İsmail Hoca'nın maçtan önceki açıklamaları beni biraz şaşırttı. Fenerbahçe'nin hocası, hele ki Galatasaray maçında ‘Kazanamıyorsak beraberlikle ayrılalım’ dememeli. Derbinin sonucunu kimse tahmin edemez. Bu maçta, derbi için söylüyorum, biraz daha oyun içindeki aksiyonlar sonucu belirler. 1 puan da olsa almak istiyoruz demek bence yanlış."
"BEN RAHATSIZ OLDUM"
"Fenerbahçe, Galatasaray stadına galibiyet için gider. Oynarsın, elinden geleni yapıp galip gelemezsin o başka bir şey. Onu maçtan sonra konuşursun. Ancak Fenerbahçe hocasının maçtan önce böyle bir açıklama yapması beni bir Fenerbahçe taraftarı olarak rahatsız etti."
"FENERBAHÇE İÇİN HER ZAMAN HAZIRIZ"
"Biz Fenerbahçe'yle alakalı bir şey olduğunda nerede olursak olalım her zaman hazırız. Öyle veya böyle. ‘Hocam geçmişin böyle, geleceğin böyle, ortalaman bu. Neye göre sen bunu istiyorsun?’ diyebilirsin. Bunu isteyip istememek değil olay. İnsanlar bu yorumu yaparken, yanlış anlaşılmasın, ben evimde Fenerbahçe'yi izlerken galip gelmesini istiyorum ama üzülüyorum. Orada olmam, temas etmem lazım çünkü istiyorum. 18 sene orada bulundum. 2 sene de yardımcılık yapmışım."
"BENİM TEK DERDİM BU"
"Ben bu işi hedefim olduğu için yapmak istiyorum. Beklentim olduğu için değil. Hedefimin ne olduğunu da herkes biliyor. Günün sonunda ya da başında. Evet istiyorum, arzuluyorum ama bunun zamanı var. Ben demiyorum ki yarın geleyim, Roma maçından sonra geleyim. İnsanlar öyle bir yorumluyor ki...
İnsanlar yanlış anlamasın. Herkesin bir hedefi var, benim de bir hedefim var. İnşallah bir gün o da nasip olacak. Elimizden geldiği, gücümüzün yettiği, fikrimizin döndüğü ve ağzımızın anlatabildiği kadar Fenerbahçeliliği öne koymaya çalışacağız. Benim tek derdim bu."