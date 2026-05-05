Volkan Demirel'in yerine gelecek isim belli oldu. Ayağa kalkmadığı için gönderilmişti
05.05.2026 09:00
NTV - Haber Merkezi
Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelecek isim belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Karagümrük deplasmanına çıkan Gençlerbirliği, rakibine 1-0 mağlup olmuştu.
Karşılaşmanın ardından başkent ekibinde teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrılmıştı.
BİR KEZ DAHA METİN DİYADİN
Teknik direktör arayışlarına hemen başlayan Ankara temsilcisinde gündeme gelen isim bir kez daha Metin Diyadin oldu.
Gençlerbirliği Haber Ajansı'na göre kırmızı-siyahlılar, 58 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlayamaması durumunda Mustafa Kaplan'a yönelecek.
AYRILIK SÜRECİ
Diyadin, Volkan Demirel'in Gençlerbirliği'ndeki ilk döneminde yaşadığı ayrılık sonrası göreve gelmiş ve takımın başında 10 maça çıkmıştı. Daha sonra tecrübeli teknik adamla beklenmedik şekilde yollar ayrılmış ve yerine tekrar Volkan Demirel getirilmişti.
"AYAĞA KALKMADIĞI İÇİN GÖNDERİLDİ"
Gençlerbirliği'nin eski asbaşkanı İsmail Geliç, Metin Diyadin ile yolların ayrılma nedenini şöyle açıklamıştı:
"Metin Diyadin döneminde bu takım çok iyi oynuyordu. Metin hoca çok karakterli ve düzgün bir adam. Camianın evladıdır. Problemlerin yoğun olduğu dönemlerde kulübe sahip çıkmıştır. Hiç para konuşmamıştır. Bir ayağa kalkmama meselesi var. Başkan Arda Çakmak takıma prim sözü verip, parayı yatırmıyor. Metin hoca bunu birkaç kez başkana iletiyor. Başkan Arda Çakmak maalesef sözünde durmuyor. Metin Diyadin de buna kızdığı için başkanın geldiği bir ortamda ayağa kalkmıyor. Metin Diyadin takımdan bu yüzden gönderildi. Çaykur Rizespor maçı bahane edildi. Metin hoca saygılı biridir. Takım üzerinde bir ağırlığı vardı. Oyunculara karşı mahcup olduğu için başkana bir tepki koydu ve bu yüzden gönderildi. Olan, Gençlerbirliği’ne oluyor. Takım maalesef küme düşecek gibi. Oyun da gelecek açısından hiçbir şey vadetmiyor."