Wanda Nara ile Icardi'nin nafaka davasında karar
04.06.2026 09:18
Ayrılıkları olaylı olan Wanda Nara ile Icardi'nin nafaka davasında mahkeme kararını verdi.
Geçtiğimiz yıl mart ayında boşanan Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin nafaka davası sonuçlandı.
Mahkeme, Wanda Nara’nın Icardi’den talep ettiği aylık 250 bin euroluk nafakayı reddetti.
Mahkeme, Nara’nın ekonomik durumunu yeterli buldu.
Daha önce mahkeme Icardi'nin 110 bin dolarlık çocuk nafakasıyla 3 bin 500 dolar faiz ve masrafları ödemesine hükmetmişti.
Boşanma sürecinde Wanda, Arjantinli yıldızdan 500 bin euro tazminat, bir daire, bir villa ve çocuklarının velayetini istemişti.
Wanda, Icardi'den Milano'daki panoramik bir daireyi ve Como Gölü kıyısındaki bir villayı talep etmişti.
China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi ise çocuklarının velayeti için gerekli adımları atmıştı.
Şu sıralar tatilde olan Icardi, seyahat sonrası Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili kararını verecek.