Wembley'de drama. İngiltere'nin kaderini Kane çizdi. İspanya 3 golle kazandı

KANE'NİN SOL AYAGI KAYINCA, PENALTI KAÇTI

İngiltere ikinci yarıya da hızlı başladı ve 54'te Rodri'nin sebep olduğu penaltıda topun başına Harry Kane geçti.

Ancak Ballon D'or adayı İngiliz golcü tam topa vuracakken destek aldığı sol ayağı kayınca top direğe gitti.

VAR uyarısı ile de sol ayağıyla topa dokunduğu tespit edildi ve İspanya çift vuruşla maça başladı. Yani Kane'nin vuruşu gol de olsa geçerli sayılmayacaktı.

Ve ardından İspanya tehlikeleri gelmeye başladı. İngiltere defanstan çıkarken yine top kaybı yaptı ve 55'te oyuna giren Baena 60'ta skoru eşitledi.

Baena 70'te de Oyarzabal'a bir asist yaptı ve İspanya, Wembley'i susturup maçı 3-2 kazandı.