Wembley'de drama. İngiltere'nin kaderini Kane çizdi. İspanya 3 golle kazandı
27.09.2026 00:27
Son Güncelleme: 27.09.2026 00:36
Uluslar Ligi A Ligi'nde gecenin maçında İspanya, İngiltere'yi 3-2 yendi. Ancak maçın dönüm noktası İngiltere 2-1 önde iken Harry Kane'nin kaçırdığı penaltı oldu.
UEFA Uluslar Ligi'nde 10 maç oynandı, A Ligi'ndeki İngiltere-İspanya maçı tam bir futbol şöleni şeklinde geçti. Hırvatistan'ın 40 yaşındaki yıldızı Luka Modric milli forma ile 30. golünü Çek Cumhuriyeti'ne attı.
İSPANYA MAÇA GOLLE BAŞLADI
A Ligi 3. Grup'ta 2024 Avrupa Şampiyonası'nın rövanşı olarak gösterilen maçta İngiltere, son Dünya ve Avrupa Şampiyonu İspanya'yı ağırladı.
Maça İspanya adeta golle başladı, defansın hatasını affetmeyen Lamine Yamal 2. dakikada Boğalar'ı 1-0 öne geçirdi.
Ardından bir golü ofsayta takılan Torres iki net fırsatı harcadı ve İngiltere maça girebildi.
36. dakikada Barcelona'da forma giyen Gordon'la 1-1'i bulan İngilizler 4 dakika sonra Harry Kane'nin Cucurella'ya da çarpan kafa vuruşu ile 2-1 öne geçti.
KANE'NİN SOL AYAGI KAYINCA, PENALTI KAÇTI
İngiltere ikinci yarıya da hızlı başladı ve 54'te Rodri'nin sebep olduğu penaltıda topun başına Harry Kane geçti.
Ancak Ballon D'or adayı İngiliz golcü tam topa vuracakken destek aldığı sol ayağı kayınca top direğe gitti.
VAR uyarısı ile de sol ayağıyla topa dokunduğu tespit edildi ve İspanya çift vuruşla maça başladı. Yani Kane'nin vuruşu gol de olsa geçerli sayılmayacaktı.
Ve ardından İspanya tehlikeleri gelmeye başladı. İngiltere defanstan çıkarken yine top kaybı yaptı ve 55'te oyuna giren Baena 60'ta skoru eşitledi.
Baena 70'te de Oyarzabal'a bir asist yaptı ve İspanya, Wembley'i susturup maçı 3-2 kazandı.
MODRİC ATTI, HIRVATLAR BİLİÇ'LE İLK MAÇLARINI KAZANDI
A Ligi 3. Grup'taki diğer maçta Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti'ni deplasmanda 2-1 yenerken Slaven Biliç'in teknik direktörlük koltuğuna geri döndüğü ilk maçı kazandı.
Ayrıca ev sahibi ekibin 19 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi. Hırvatistan'ın ilk golü 47. dakikada 40 yaşındaki Luka Modric'ten geldi.
Bu da tecrübeli yıldızın milli forma ile 30'uncu golü oldu. Çekya 54'te Karabec ile eşitliği yakaladı. Hırvatlar 77'de Pasaliç ile bir kez daha öne geçti ve maçı 2-1 kazandı.
İSVİÇRE'DEN DEPLASMANDA RAHAT GALİBİYET
B Ligi 1. Grup'ta ise Slovenya, sahasında İskoçya ile golsüz berabere kaldı. Aynı grupta yer alan İsviçre ise Kuzey Makedonya'yı deplasmanda 3-0 yenerken zorlanmadı.
Maçın gollerini 22. dakikada Freuler ve 41 ile 74. dakikalarda Amdouni attı. İsviçre böylece deplasmanda oynadığı son 8 maçta da kaybetmeyerek serisini sürdürdü.
Makedonya ise galibiyet hasretini 9 maça çıkardı.
FİNLANDİYA GOL OLDU YAĞDI
C Ligi 1. Grup'ta Finlandiya, San Marino deplasmanında gol şov yaptı ve 7-0 kazandı. Finlandiya böylece B Ligi'ndeki altı maçını da kaybedip düştüğü C Ligi'ne iyi bir giriş yaptı.
İlk kez C Ligi'ne yükselen San Marino ise uluslararası arenada galibiyet hasretini 15 maça çıkardı. Finlandiya, San Marino karşısında galibiyet serisini de 7'ye çıkardı.
Diğer sonuçlar: Bulgaristan-Lüksemburg: 1-2, Faroe Adaları-Kazakistan: 1-1, İzlanda-Estonya: 1-1, Arnavutluk-Beyaz Rusya: 2-0, Slovakya-Moldova: 2-0.