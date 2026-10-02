WhatsApp mesajları, ortaya çıkan ses kaydı... Hakemler dosyasında şu ana kadar neler biliyoruz?

Soruşturmanın en dikkat çekici bölümü ise 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale etme iddiası. Başsavcılığın iddiasına göre, söz konusu sınavda sorular ile notlandırma sürecine müdahale edildi. Aynı zamanda bazı sınav sonuçlarının da değiştirilerek evrakta sahtecilik yapıldığı öne sürüldü .

Dosyada Gündoğdu hakkında mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği, Şahin hakkında mobbing ve evrakta sahtecilik, eski MHK Başkanvekili Ahmet Şahin hakkında ise evrakta sahtecilik suçları yönünden çalışma yapıldığı belirtildi.

İddiaya göre; MHK'nın eski başkanvekili Ahmet Şahin'in sınav sorularını Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yakın kişilere verdi ve bu işte MHP Başkanı Gündoğdu ile birlikte hareket etti. Yıldırım hakkında mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk hakkında ise mobbing, müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma suçları kapsamında çalışma yürütüldüğü kaydedildi.