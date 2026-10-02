WhatsApp mesajları, ortaya çıkan ses kaydı... Hakemler dosyasında şu ana kadar neler biliyoruz?
02.10.2026 09:20
Hakemler dosyasında soruşturma sürerken, yedi şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında elde edilen WhatsApp yazışmaları ve ses kayıtları da dosyaya girdi.
Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada son olarak, 1 Ekim günü Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Aynı gün, gözaltındaki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir ses kaydı ortaya çıktı.
Peki soruşturmada bugüne kadar neler oldu, kimler gözaltında, şüphelilere yöneltilen suçlamalar neler?
KİMLER GÖZALTINA ALINDI, SUÇLAMALAR NELER?
Kamuoyunda hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma, 29 Eylül günü başladı. Futbolda hakem atamalarını gerçekleştiren Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte yedi şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, MHK Eski Başkanvekili Ahmet Şahin, MHK'nın eski üyeleri Yunus Yıldırım ve Sebahattin Şahin ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif yer aldı.
İlk operasyonda gözaltına alınan Gündoğdu ve beraberindekiler 2 Ekim sabahı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Devam eden soruşturmada son olarak 1 Ekim günü Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.
Başsavcılık tarafından şüphelilere, objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakma suçlaması yöneltildi. Görev vermeme, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranma ve puanlama ile atama süreçlerine müdahale etme gibi uygulamalar da şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında yer aldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda yürütüldüğünü açıkladı.
"SINAV SORULARI DEĞİŞTİRİLDİ" İDDİASI
Soruşturmanın en dikkat çekici bölümü ise 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale etme iddiası. Başsavcılığın iddiasına göre, söz konusu sınavda sorular ile notlandırma sürecine müdahale edildi. Aynı zamanda bazı sınav sonuçlarının da değiştirilerek evrakta sahtecilik yapıldığı öne sürüldü.
Dosyada Gündoğdu hakkında mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği, Şahin hakkında mobbing ve evrakta sahtecilik, eski MHK Başkanvekili Ahmet Şahin hakkında ise evrakta sahtecilik suçları yönünden çalışma yapıldığı belirtildi.
İddiaya göre; MHK'nın eski başkanvekili Ahmet Şahin'in sınav sorularını Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yakın kişilere verdi ve bu işte MHP Başkanı Gündoğdu ile birlikte hareket etti. Yıldırım hakkında mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk hakkında ise mobbing, müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma suçları kapsamında çalışma yürütüldüğü kaydedildi.
"GENÇ EKİP" İSİMLİ WHATSAPP GRUBUNDAKİ YAZIŞMALAR DOSYADA
Soruşturma dosyasında Karadoruk'un cep telefonunda yapılan incelemede elde edilen bilgiler de yer aldı. Dosyadaki bilgilere göre; Karadoruk'un telefonunda kendisinin yöneticisi olduğu "Genç ekip" isimli bir WhatsApp grubu tespit edildi.
Yazışmalarda Karadoruk'un bazı kişilerin aranarak konumlarının istenmesini ve belirli bir saatte Küplüce Mezarlığı'nda bulunmalarını istediği, ardından "Sonuç raporu verin bana." ve "Şimdi total sayı nedir?" mesajlarını gönderdiği iddia edildi.
Grupta daha sonra isim listelerinin paylaşıldığı belirlendi. Karadoruk ile eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin arasındaki WhatsApp yazışmalarında da hakemlere ilişkin konuşmaların bulunduğu tespitler arasında yer aldı.
Raporda yer alan başka bir Whatsapp görüşmesinde ise "Klasmanlara Terfi Aday Çalışmamız" başlığıyla hazırlanan listenin paylaşıldığı görüldü.
FERHAT GÜNDOĞDU'NUN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma devam ederken MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir ses kaydı ortaya çıktı. Gündoğdu'nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde tespit edilen ses kaydında, FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy ile yaptığı görüşmeye ait olduğu belirtilen bir ses kaydı ele geçirildi. Ses kaydındaki görüşmenin Ersoy'un bir süredir görev verilmemesi üzerine Gündoğdu'ya gönderdiği mesaj üzerine başladığı anlaşılıyor.
Gündoğdu ses kaydında, hakem Ersoy'un babası Fahir Ersoy'un bazı kişilerle temas kurduğunu öne sürerek; "Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum." diyor. Bu sözler sonrası Kerem Ersoy'un, Gündoğdu'nun neyi kastettiğini anlamadığını söylüyor. MHK Başkanı ise "Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol." diye yanıt veriyor.
Görüşmenin devamında ikili arasındaki diyalog sertleşiyor ve şöyle bir konuşma duyuluyor: "Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum. Ya adam ol ya da bırak git."
Aynı kayıtta Gündoğdu'nun Ersoy'un babası Fahi Ersoy'un bazı derneklerdeki girişimleri ve tamaslarından söz ettiği de yer alıyor. "Ben seni babandan ayrı düşünemem." diyen Gündoğdu, Ersoy'un babasının faaliyetlerinin hakemin durumuyla birlikte değerlendirildiğini anlatıyor.
Ses kaydında yer alan konuşmalarda Gündoğdu’nun bazı kişiler ve yazışmalar hakkında kullandığı "Devlet takip ediyor, yakalıyor." sözleri yer aldı. Gündoğdu'nun, Kerem Ersoy'un MHK hakkında konuşmasına yönelik ifadeleri de kayıtta açık şekilde yer alıyor ve Gündoğdu'nun "Vazgeçmezsen dua et gideyim. Onlara da söyle onlar da dua etsin gideyim. Ancak öyle kurtulursunuz." dediği yer alıyor.