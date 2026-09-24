Yayla yayla olalı böyle ilgi görmedi, Salah taşının yanına bank konuldu
24.09.2026 09:53
Muhammed Salah'ın ziyareti sonrası yoğun ilgi gören yayladaki taşın yanına bank yerleştirildi.
Trabzonspor'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın ziyareti sonrası Kurtdere Yaylas yoğun ilgi gördü.
Salah'ın oturduğu taşın yanına Salah Yaylası tabelası asılmasının ardından taşın yanına bank yerleştirildi.
Bank yerleştirme işlemini Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ayakta kalanları görünce üzüldük… Salah kayası, böyle daha güzel olur diye düşündük." ifadeleri kullanıldı.
ZİYARETÇİ AKINI YAŞANMIŞTI
Kurtdere Yaylası''nda çekilen fotoğrafı gören Salah hayranları, futbolcunun oturduğu taşın üzerinde fotoğraf çektirmek için yaylaya çıkmıştı.
Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafın ardından yaylaya gelen ziyaretçiler, Salah'ın oturduğu taşın üzerinde aynı pozu vererek fotoğraf çektirmişti.
Kısa sürede adeta bir fotoğraf noktasına dönüşen taş, futbolcunun ziyaretinin yaylada bıraktığı izlerden biri olmuştu.
KULÜPTEN SALAH UYARISI
Trabzonspor'dan Salah'ın isim ve görsellerinin izinsiz kullanımına ilişkin açıklama yapıldı.
Trabzonspor formasıyla bazı işletmeler tarafından izinsiz şekilde ticari amaçlarla kullanılmasına ilişkin gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını bildirdi.
Transferin ardından bazı işletmeler tarafından Salah'ın adı ve görselleri ile Trabzonspor formasının kullanılarak çeşitli ticari reklam ve kampanyalar düzenlendiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, futbolcunun Trabzonspor forması giymesinin üçüncü kişilere Salah'ın adı ve görsellerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermediği vurgulandı.
Açıklamada, özellikle Salah'ın görsellerinin ürün ve hizmetlerin tanıtımında kullanılmasının, kamuoyunda herhangi bir ticari işbirliği veya onay bulunduğu izlenimi oluşturmasının ve Trabzonspor'un marka ve imaj değerlerinden ticari menfaat sağlanmasının hukuken kabul edilemeyeceği ifade edildi.