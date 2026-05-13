Yeni hoca gidiyor, Tedesco geliyor. "Fenerbahçe'den sonraki durağı" diyerek duyuruldu
13.05.2026 19:31
Son Güncelleme: 13.05.2026 19:35
Fenerbahçe ile yolları ayrıldıktan sonra henüz herhangi bir takımla anlaşmayan Domenico Tedesco ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Bu sezonun büyük bölümünde Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör Domenico Tedesco ile 31. haftada Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık yenilgi sonrası yollar ayrılmıştı.
Sarı-lacivertli birçok taraftar, İtalyan çalıştırıcıyı hem tesislerden hem de havalimanından Almanya'ya uğurlamıştı.
Fenerbahçe'den sonra herhangi bir takımla anlaşmayan genç teknik adam için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
RIERA İLE YOLLAR AYRILACAK
Bild'in haberine göre Bundesliga ekibi Frankfurt'ta birkaç ay önce göreve başlayan teknik direktör Albert Riera ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İspanyol çalıştırıcının aldığı istikrarsız sonuçlar ve kulüp içi problemler nedeniyle görevine son verilmesinin beklendiği yazılırken, Frankfurt yönetiminin yeni adayları belirlediği aktarıldı.
LİSTE BAŞI TEDESCO
Kulübün hazırladığı geniş listenin başında Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco'nun yer aldığı kaydedildi.
"DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR"
Daha önce Bundesliga'da Leipzig ile Schalke'yi çalıştırdığına ve lig tecrübesinin bir hayli fazla olduğuna değinilen Tedesco'nun hem Frankfurt'un başına geçmeye hem de Bundesliga'ya geri dönmeye sıcak bakabileceği ifade edildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin başında 45 resmi maçta görev yapan 40 yaşındaki çalıştırıcı; 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 2.00'lık bir puan ortalaması tutturmuştu.
Tedesco ayrıca Fenerbahçe ile Süper Kupa sevinci yaşamıştı.